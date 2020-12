“Un sorriso per Natale”: il 16 dicembre non perdete il concerto di Sorrisi!

14 Dicembre 2020 | 14:12 di Redazione Sorrisi

È arrivato il giorno dell’evento che abbiamo preparato per fare gli auguri a tutti voi lettori. Mercoledì 16 dicembre alle 19 vi aspettiamo su Facebook (https://www.facebook.com/tvsorrisi), Instagram (https://www.instagram.com/tvsorrisi) e in questa pagina per “Un sorriso per Natale”.

È un concerto “virtuale” senza precedenti in cui dieci artisti (Annalisa, Diodato, Edoardo Bennato, Ermal Meta, Federica Carta, Francesco Gabbani, Gigi D’Alessio, Pinguini Tattici Nucleari, Samuel e Tiromancino) interpretano in esclusiva un brano in una versione inedita, intima e casalinga. Il tutto arricchito dall’irresistibile conduzione di Gabriele Corsi, affiancato dal nostro direttore Aldo Vitali.

• Sorrisi Live: lo spettacolo è in diretta!



È un video pieno di sorprese: tra questi straordinari cantanti, che ringraziamo per la loro partecipazione amichevole ed entusiasta, c’è chi ha scelto un pezzo del suo repertorio e chi un singolo più recente, qualcuno regala un “medley” e qualcun altro rivisita un classico delle Feste.

Ma tutti quanti, dal primo all’ultimo, ci hanno messo il cuore: del resto, gli amici di Sorrisi sono fatti così. Noi abbiamo approfittato di questa occasione per sostenere una campagna di beneficenza in cui crediamo molto: ve la raccontiamo nel box qui sotto. Buon Natale e buona musica a tutti voi!

Per una buona causa

L’evento musicale “Un Sorriso per Natale” non porterà soltanto tanta musica nelle vostre case ma anche una mano a chi ne ha più bisogno.

Noi di Sorrisi faremo infatti una donazione alla Fondazione Dottor Sorriso, contribuendo ad aiutare i bambini in ospedale e le loro famiglie. La Fondazione da 25 anni promuove la Terapia del Sorriso in Italia con la missione di rallegrare la degenza dei pazienti più piccoli, aiutandoli ad affrontare la malattia e il ricovero con più forza.

Vi invitiamo a guardare il nostro concerto di Natale sui social, dove troverete anche link e informazioni per contribuire in prima persona all’iniziativa e sostenere la Fondazione. Sul web: www.dottorsorriso.it.