Una notte magica da popstar: Elodie debutta al Forum di Assago

Cambi d'abito, coreografie e un palco imponente: lo show di Elodie ci ha lasciati senza fiato, e tornerà a novembre con altre date nei palasport Giulia Ciavarelli







L'avevamo immaginata proprio così: una performer ambiziosa e impeccabile, precisa nell'esecuzione delle canzoni e perfetta ballerina dall'animo dance. Elodie è finalmente arrivata su quel palco, e venerdì 12 maggio c'è stato il suo primo concerto al Forum di Assago. Oltre al pubblico presente, lo show è stato visto in oltre 240 Paesi grazie alla diretta streaming su Prime Video: diciotto telecamere hanno ripreso ogni dettaglio di quello che è stato il primo Amazon Music Live prodotto in Italia.

Premessa doverosa se pensiamo alla struttura dello show: ritmo incalzante, pochi momenti di pausa, se non quelli per i cambi d'abito, nessuno spazio all'improvvisazione. Elodie ammicca alla telecamera ma, allo stesso tempo, cerca di instaurare un feeling con il pubblico, lo stesso che l'ha iniziata a conoscere quando aveva i capelli rosa e sedeva ai banchi della scuola più famosa d'Italia nel lontano 2015.

In questi anni di tanto studio e lavoro, passo dopo passo, è riuscita a ritagliarsi un ruolo importante nel mondo dello spettacolo stratificando il suo talento: ha recitato in un film, ha fatto una serie, è riuscita a non sbagliare una hit e si è conquistata pure un David di Donatello.

Questo show non è la ciliegina sulla torta, ma è solo l'inizio di un nuovo capitolo di una nuova Elodie popstar, la "nostra Dua Lipa".

Le immagini del concerto

La forza dello show sta anche nella sua sistemazione scenica: un palco principale, a primo impatto molto simile a quello degli stadi, che occupa uno spazio scenico alto 20 metri dove al centro è posizionata una scalinata in plexiglass. Si collega a un secondo palco tramite una lunga passerella, intorno led di ultima generazione e corpi illuminanti che cambiano a ogni esibizione: l'effetto, inutile sottolinearlo, è pazzesco.

Uno spazio che Elodie, con al seguito i suoi 15 ballerini e 12 elementi della band, sfruttano per tutta la durata del live: si inizia con "Purple in the sky", seguito da "Danse la vie", "Strobo" per poi proseguire con "Guaranà" e "Nero Bali". Nel secondo blocco in scaletta ritroviamo le hit più recenti, via con "Ok.Respira", "Andromeda" e "Due". Nel mezzo i primi ospiti: insieme a Elisa canta "Vertigine" e "Together", arrivano anche BigMama e Stash.

Grande entusiasmo per l'entrata di Paola & Chiara, applausi anche per Rkomi, l'ultimo ospite della serata che si esibisce in "La coda del diavolo". È sul finale che l'artista sembra realizzare tutto quello che è successo lasciandosi andare a un momento di commozione, "Margarita" e "Bagno a mezzanotte" chiudono la scaletta del suo primo Forum.

Elodie ci prende gusto e, dopo la serata che la celebra come regina del pop italiano, sceglie di replicare: tornerà a esibirsi con un tour nei palasport a novembre, per la precisione il 18, 21 e 25 a Napoli, Milano e Roma.

La scaletta del concerto

Purple in the sky

Danse la vie

Strobo

Guaranà + Nero Bali

Ok.Respira

Andromeda

Vertigine con Elisa

Together con Elisa

American Woman con BigMama

Pensare male con Stash

Due

Tutta colpa mia

Mal di testa

Parli parli + Dimmi di sbagliato che c'è

Proiettili con Joan Thiele

La coda del diavolo con Rkomi

Mai più

Boy Boy Boy

Tribale + Festival con Paola e Chiara

Sing it back

Apocalisse

Una come cento

Margarita

Bagno a mezzanotte