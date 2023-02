Una Voce per San Marino: vincono i Piqued Jacks

La band toscana rappresenterà la Repubblica del Titano all'Eurovision Song Contest a maggio a Liverpool Piqued Jacks Credit: © San Marino Tv Lorenzo Di Palma







È la band toscana Piqued Jacks la vincitrice della seconda edizione del contest “Una Voce per San Marino”. In virtù della inaspettata vittoria con la canzone “Like an animal”, il quartetto indie-rock, rappresenterà la piccola Repubblica del Titano all'imminente edizione 2023 dell'Eurovision Song Contest, che si terrà dal 9 al 13 maggio a Liverpool.

La finale, condotta da Jonathan Kashanian e Senhit, con Al Bano “guest star” e presidente della giuria di esperti, è stata trasmessa in streaming e da San Marino Rtv dal teatro Nuovo e ha visto sul podio anche Le Deva, seconde con “Fiori su Marte” e gli XGiove con “Fuoco e benzina”.

Tra i ventuno concorrenti della serata che c’erano anche gli Eiffel 65, quinti con “Movie star”, il trombettista e cantante Roy Paci, Deborah Iurato, vincitrice di un'edizione di “Amici” e terza a Sanremo 2016 in coppia con Giovanni Caccamo, e Lorenzo Licitra, che vinse “X Factor” nel 2017 davanti ai Maneskin.