Vasco Rossi: «Io che non vivo senza i concerti»

Parlare con Vasco Rossi dei suoi concerti è emozionante. Perché il suo volto subisce una metamorfosi, gli occhi diventano lucidi, brillanti come quelli di un bambino. La passione che porta sul palco è sempre la stessa. E anche stavolta abbiamo avuto il privilegio di farcela raccontare alla vigilia del tour che lo porterà negli stadi, sette date a Milano e quattro a Bari.

Vasco, sette San Siro tutti esauriti sono un record senza precedenti.

«Mi piace occupare lo stadio per 20 giorni, l’avrei fatto per un mese, ne avrei fatti dieci, i biglietti li abbiamo venduti, la gente sarebbe venuta. Ma ci devono suonare altri artisti. Chissà perché...».

Milano è sempre stata importante per te, il sindaco Beppe Sala ti darà anche la “Pergamena della città”.

«Come a Patti Smith, ne sono onorato. È stata la prima città che mi ha capito. Le prime volte uscivo dalla Stazione Centrale e mi sentivo come a New York. Venivo dalla montagna, ero un montanaro. Come città avevo l’esperienza di Modena e Bologna, che sono due paesoni».

Anche con San Siro hai un rapporto unico. Ti ricordi cosa hai pensato quella sera del 10 luglio 1990, quando hai visto quella folla oceanica?

«Ero terrorizzato».

Come mai, cosa pensavi?

«Che erano troppi (ride)!».

Era il tuo primo stadio.

«Venivo da piccoli concerti, ricordo quando cantavo “Jenny” alla Festa dell’Unità e si sentiva l’altoparlante: “Sono finite le patatine al tavolo 10!” (ride). Negli Anni 80 sono arrivati i palazzetti, ma col passaparola: i giornali ce li avevo contro, per loro ero un drogato».

Però intanto la gente ti cercava.

«Non leggevano i giornali, ascoltavano le canzoni. E si sentivano capiti».

Poi di San Siro ne hai fatti altri 28. Ma per te è cambiato qualcosa?

«Prima del concerto ora non ho più paura. Ma quando sono sul palco l’adrenalina è la stessa, questo personaggio guascone che porta in scena le sue voglie e le sue debolezze è sempre lui».

Leggi qualche testo sul palco o ricordi tutto a memoria?

«Qualche testo ce l’ho per sicurezza, ma non lo leggo mai, se le parole arrivano dal ricordo di quando le ho scritte, allora le interpreto come voglio io».

Incontri i fan dopo i concerti?

«Sì, e mi danno un’energia fantastica, arrivano dei ragazzini che provano per le mie canzoni le stesse sensazioni che avevano i loro genitori o i loro nonni».

Farai anche quattro date a Bari.

«Inizialmente dovevano essere due. Ma il mio popolo è fedele...».

Che cosa ti hanno lasciato i due anni senza concerti per il Covid?

«È stato terrificante, mi era venuta una crisi di identità. Chi sono se non posso fare concerti? Avevo dei lampi autodistruttivi, come quando in bici ho visto una scalinata in discesa e ho detto: “Ora la faccio!”. E mi sono spaccato una spalla. Il secondo anno è stata dura. E l’umanità invece che migliorare è peggiorata».

Come possiamo uscirne?

«“Sarà difficile cavarsela da questa situazione”, citandomi (sorride). Il mondo è governato da squilibrati che vogliono risolvere i problemi con la guerra, occupando i territori, facendo fuori la gente. Bisogna negoziare, ci vuole un risveglio spirituale. E poi la guerra fa vendere, io ormai non guardo più il tg, è l’unico modo per difendersi dalla paranoia. In ogni caso, continuo a preferire Paesi come il nostro dove non sparisci nel nulla in qualche galera se dici la tua opinione».

Tornando ai concerti, non senti il peso della routine?

«La mia ragione di vita sono i concerti, non ho hobby, anche se negli ultimi 10 anni mi sono aperto ad altri interessi».

È la musica a tenerti in riga?

«Mi aiuta anche a stare in forma, perché se vado a camminare, a fare le corsette, lo faccio solo per i concerti».

Però a fine giugno finiscono...

«Non so come fanno i Coldplay che stanno in giro per anni, io una volta che è finito il tour devo tornare a casa!».

E in autunno vai a Los Angeles.

«Il cervello diventa ansioso e ossessivo se tutti quelli che incontri tirano fuori il telefonino. Non mi lamento eh, però mi serve anche stare in un posto dove posso fare jogging o la spesa, sono 11 mila chilometri per quello che gli altri fanno... a chilometro zero (ride)».

A Los Angeles hai un gruppo di amici, so che organizzi delle cene...

«Sì, il sabato sera, sono “cene in piedi”. Mandiamo gli inviti agli amici e ad altra gente, gli italiani a Los Angeles si conoscono tutti. La regola è: niente foto».

E come si mangia?

«Ah, benissimo! Solo prodotti italiani. Dieci anni fa era più difficile, se cercavi del prosciutto crudo non lo trovavi».

Vengono anche cantanti e artisti.

«Sì, per esempio sono venuti Ultimo, Achille Lauro e Madame».

Come ti è sembrata Madame?

«Come la immaginavo. Secondo me è la più geniale in circolazione, e poi è un cuore puro, è vera. Ma ce ne sono tante brave adesso. Annalisa è un fenomeno, ammetto che l’avevo sottovalutata».

Per la tua amica Denise Faro, che vive a Los Angeles, hai scritto una canzone, “Libera e se mi va”.

«La conosco da 10 anni, è una ragazza brillante, sicura di sé e intraprendente. Pensavo di regalarle solo la canzone e invece l’ho aiutata a inciderla».

È dedicata alle donne.

«Mi colpisce molto il problema del consenso, che una donna possa dire di no e si trovi davanti un uomo che insiste. Prima non ci pensavo perché io ho sempre smesso subito, al primo “no”».

Per te stesso non stai scrivendo?

«Al momento non sento l’esigenza di scrivere una canzone. Prima dovete finire di ascoltare tutte quelle vecchie!».

Prepari il tour sempre in Puglia. Lo ammetti che sei abitudinario?

«Di cose nuove ne ho provate tante nella vita (ride), ora voglio stare tranquillo. Stare a Zocca in estate è bellissimo, c’è l’aria fresca, i miei amici di infanzia, sto un po’ con la mia mamma, sennò non la vedo mai. Le sono grato, è da lei che viene la passione per la musica».

A Zocca i fan ti vengono a trovare.

«Ci sono due persone che mi aiutano a gestire questa massa di gitanti, che vengono con i pullman invece di andare al santuario (ride). Sanno che devono aspettare ma poi faccio autografi finché non mi viene il tunnel carpale».

A proposito di abitudini: il tour?

«La scaletta di quest’anno è una “social setlist”, ci sono più temi sociali e meno canzoni sentimentali. L’anno scorso nessuno ha criticato la scaletta. Chissà come la prenderanno stavolta, è una sfida... Prenderò degli schiaffi?».

Una canzone che hai rispolverato?

«“Basta poco”, non la facevo da anni. “Si fa presto a montarsi la testa” (ride). È attuale, non vedo l’ora di cantarla».

Ma non c’è nessuna tua canzone che ti ha stufato?

«No, non c’è una mia canzone che mi faccia vergognare di quello che ho detto, nemmeno quelle di 40 anni fa».

Ti riconosci ancora nel Vasco di “Va bene, va bene così”?

«Se lo incontrassi gli darei degli schiaffi (ride), gli direi di stare più tranquillo».

Sono scomparsi da poco Giacobazzi e la Gabri, che hanno ispirato tue due canzoni. I tuoi fan erano commossi, li hai resi immortali.

«Con Giacobazzi c’era un’amicizia vera, era proprio come in “Colpa d’Alfredo”, se lo incontravi iniziava a parlare e parlare. Sulla Gabri sono allibito, era ancora giovane, non avrei mai creduto che se ne sarebbe andata prima di me».

Sei fiero della tua docuserie di Netflix, “Il supervissuto”?

«Molto. Con il regista Pepsy Romanoff siamo riusciti a raccontare una storia che parte da lontano, negli anni del Covid mi ha tenuto occupato. L’avrei fatta più lunga. Chiediamo a Netflix se vogliono fare un sequel?».

Sanremo l’hai visto?

«Sì, ma non in diretta, ero in California, guardavo le clip il giorno dopo».

E il direttore artistico lo faresti?

«Guarda, lo farei anche volentieri, ma è a febbraio e io devo essere a Los Angeles, sennò poi è un casino (sorride)...».

