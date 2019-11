Vasco Rossi: le date ufficiali del Vasco Non Stop Live Festival

15 Novembre 2019 | 15:04 di Redazione Sorrisi

Il nuovo singolo di Vasco Rossi, “Se ti potessi dire” è uscito il 25 ottobre. Si tratta di una ballata ispirata ai suoi ultimi anni di cambiamenti «”Il miracolo” si è avverato un'altra volta, ma non sarà facile scriverne un'altra così» ha commentato lui stesso che l'ha definita la sua “ultima” canzone, quella “definitiva”.



Ultima in senso temporale, ma anche definitiva per l'intensità con cui descrive la sua vita di uomo e artista. Già dal 2009 l'aveva ben chiara in testa, tanto da definirla in alcune interviste la «Quarta canzone della mia vita», dopo “Sally”, “Un senso” e “Vita spericolata”, ovviamente. Il video che accompagna il brano, opera del regista Pepsy Romanoff, gioca sull'ambiguità. Un Vasco truccato, una maschera che indossa nella vita, ma mai sul palco.



Il video di "Se ti potessi dire"

I prossimi appuntamenti

A fine novembre uscirà al cinema il film che racconta i tour del 2018 e 2019, quasi 20 date negli stadi per un totale di 900.000 spettatori. Per il 6 dicembre è invece atteso il doppio album dvd dei concerti allo stadio San Siro di Milano. Nel 2020 ci aspetta il Vasco non stop live festival che partirà il 10 giugno al Firenze Rocks, per poi passare da Milano (agli i-Days), al Rock in Roma (al Circo Massimo) per chiudere con l’autodromo di Imola, inaugurato proprio da Vasco nel 1998 come venue rock.



10 giugno 2020 - Firenze Rocks - Virano Arena

15 giugno 2020 - i-Days 2020 - MIND Milano Innovation District (ex area Expo)

19 giugno 2020 - Rock in Roma - Circo Massimo

26 giugno 2020 - Imola - Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari