Vi portiamo per mano nel mondo di Vasco Rossi

Quanto ci mancano i grandi concerti di Vasco? Per anni sono stati l’appuntamento estivo imperdibile di centinaia di migliaia di persone. Per due anni la macchina si è fermata per il Covid: siamo certi che appena sarà possibile Vasco tornerà sul palco per far sognare i suoi fan.

Nell’attesa, noi di Sorrisi abbiamo preparato due sorprese. La prima è una strepitosa iniziativa editoriale che dall’8 giugno porta in edicola tutti gli album dal vivo di Vasco. La seconda è uno speciale di 52 pagine realizzato dalla nostra redazione con il racconto della sua vita e della sua musica. Gli esordi e i concerti negli stadi, i segreti delle sue canzoni e una collezione di frasi ritrovate in 40 anni di incontri con Sorrisi.

C'è anche una lunga e bella intervista inedita di cui qui vi presentiamo un piccolo antipasto...

Nel 1981, 40 anni fa, esce “Siamo solo noi” e tu diventi “il rock in Italia”.

«Ho dato credibilità al rock “in italiano”, e di questo vado orgoglioso. La mia svolta rock è iniziata con “Colpa d’Alfredo”, il mio terzo album. Lì è evidente la mia mutazione da cantautore rock a rockstar. Con l’album successivo, “Siamo solo noi”, il cambiamento è definitivo. Nelle canzoni ci metto rabbia e ironia, la musica diventa la colonna sonora perfetta per le parole, che uso come la mia arma segreta. Poche, ma quelle giuste e significative, evocative».

Com’è nata “Siamo solo noi”?

«È nata dalla rabbia, come tutte le canzoni di quel periodo. Dalla rabbia che avevo in corpo dopo anni che scrivevo canzoni e continuavo a non ricevere alcun tipo di risposta se non quella dei “pochi ma buoni”, di coloro cioè che mi seguivano dalla prima ora. Ero arrabbiato con tutto il mondo. Mi è venuta di getto in una notte in cui ero furioso con me stesso».

Quanto lavori sulle parole delle canzoni?

«Le parole sono tutto per me, la musica ne è la colonna sonora. L’obiettivo è la sintesi, con una sola parola dare l’idea di un intero concetto. Le mie parole sono “distillate” e vengono fuori come bolle di sapone… ma bisogna stare attenti a dosare bene il soffio per non farle scoppiare troppo prima».

Quando guardi il pubblico dal palco di uno stadio, qual è la prima cosa che vedi?

«La mia gente. Il mio popolo, il popolo del rock, l’entusiasmo, la condivisione, la rabbia e la commozione di centinaia di migliaia di individui che contemporaneamente si riconoscono e si sfogano come un effetto catartico. È il potere “terapeutico” di un concerto, torni a casa con gli occhi che brillano di felicità e ti senti appagato e libero».

Quanto ti manca entrare in uno stadio?

«Ahimè, la pandemia ci ha distrutti tutti, per il secondo anno siamo stati costretti a riprogrammare le date dei miei concerti, dal 2020 al 2021 e adesso al 2022. È chiaro che è stata, ed è, dura: mi manca l’adrenalina da palco, quell’adrenalina da concerto che mi mantiene vivo, che mi dà una motivazione di esistere. Dobbiamo tenere duro per arrivare vivi, sani e lucidi al 2022!».

Quanto è importante per te la famiglia?

«La famiglia per me è casa. Il centro di gravità permanente...».

La band è una famiglia?

«Si può essere amici sì, ma non è necessario. La band è come una “banda” che si organizza per fare un colpo: sono tutti specialisti nel loro campo, c’è quello che sa aprire la cassaforte, quello che guida la macchina. Alla fine si fa il colpo e poi ognuno per la sua strada».

Vieni da Zocca, quindi, nella parlata bolognese e modenese, sei un “montanaro”. Questo vuol dire che sei uno caparbio, che sta bene con gli altri e con sé, che ha i piedi ben fissi per terra, che mette da parte per il futuro… Ti ci ritrovi?

«Montanaro orgoglioso e fiero! Non rinnegherò mai le mie radici profonde a Zocca, dove vive mia madre, dove sono cresciuto felice in mezzo ai boschi e tanti amici. I primi sogni, le prime canzoni, la radio... Punto Radio è nata lì dalla mia combriccola di amici di infanzia. Quando cresci in un paese, dove tutti ti conoscono, impari subito a non montarti la testa e a mantenere i piedi ben saldi per terra. E scopri che ti serve averlo imparato, soprattutto quando scendi dal palco: è fondamentale tornare alla normalità della vita».

Quando vuoi rilassarti cosa ascolti?

«Rock, heavy metal. Ma ascolto anche la radio e ultimamente ho notato un sacco di belle canzoni di Sanremo. Sono le migliori in circolazione, Amadeus ha fatto un buon lavoro».

Da chi hai imparato a stare sul palcoscenico?

«Dai Rolling Stones: Mick Jagger, Keith Richards... ma anche dalla mitica PFM».

Nella storia del rock, c’è stato un “Vasco Rossi” ideale?

«Ci sono io! Non basta? (ride)».

Due uscite speciali