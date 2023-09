A Ferrara c’è ImaginAction, il Festival Internazionale del videoclip

La "prima" di ImaginAction con Pelù, Repetto e Olly. Il 20 settembre anche Diodato e Masini, premiato il viceoclip dei Måneskin Antonella Silvestri







L'arte e la musica hanno conosciuto una fusione spettacolare all'inaugurazione del “Festival Internazionale del Videoclip ImaginAction”, la manifestazione in programma, a Ferrara, dal 19 al 21 settembre. Il Teatro Comunale, una location rinomata per la sua bellezza e acustica, è diventato il palcoscenico perfetto per questo festival unico nel suo genere. Come ogni anno, l’evento ospita un cast d’eccezione con grandi artisti che si raccontano al pubblico in una cornice intima.

La prima serata (martedì 19 settembre) ha visto salire sul palco “El Diablo” Piero Pelù che ha presentato il libro “Spacca l’infinito. Il romanzo di una vita”. Un viaggio in cui il rocker ha avuto il coraggio di aprire la porta della memoria e di avventurarsi fino a dove tutto ha avuto inizio. L'entusiasmo del pubblico era palpabile sin dall'inizio. Le luci soffuse del teatro si sono illuminate di fronte a spettatori affascinati e appassionati, pronti a lasciarsi trasportare in un mondo di creatività e innovazione. Ogni videoclip proiettato ha portato con sé una storia unica e una visione artistica distintiva dimostrando quanto sia una forma d'arte in continua evoluzione. Pelù si è lasciato andare, come un fiume in piena, sollecitato dalle domande del giornalista Massimo Cotto. Durante l’incontro il rocker, raggiunto da Finaz della Bandabardò, ha cantato “Io ci sarò” e altri classici. Moni Ovadia, direttore del Teatro di Ferrara, gli ha consegnato la targa Special Awards per i suoi Videoclip Artistici e Innovativi.

Il secondo artista protagonista della serata è stato Mauro Repetto che si è esibito, per la prima volta in una performance dal vivo e ha presentato, in anteprima nazionale, il libro “Non ho ucciso l’uomo ragno” sulla sua vita e sull’avvincente storia degli 883, scritto assieme al giornalista Massimo Cotto che lo ha intervistato per il pubblico. Ha ripercorso le tappe di una carriera straordinaria, raccontando anche genesi e aneddoti dei suoi maggiori successi e trasportando gli spettatori in un viaggio nel tempo anche attraverso i grandi videoclip degli 883, con tutte le hit che hanno fatto da colonna sonora a molte generazioni. Sono stati proiettati alcuni dei video di “Nord Sud Ovest Est”, restaurati in alta definizione per i 30 anni dall’uscita. Il Festival e FIMI hanno assegnato uno Special Award agli 883 per questo album e videocassetta tra i più venduti in Italia (1.600.000 e 180.000 copie rispettivamente).

Dopo un tripudio di canzoni (accompagnato da Marco Guarnerio e dalla corista Celine Angelon) e ricordi, il regista Stefano Salvati, direttore artistico del festival, ha consegnato a Repetto la targa per Nord Sud Ovest Est. L’artista ha inoltre duettato con la cover band degli 883 premiata quest’anno.

La serata è proseguita con Olly, il giovanissimo artista genovese che ha portato la sua arte vibrante e coinvolgente dal vivo a Ferrara. Olly ha già fatto parlare di sé grazie alla sua partecipazione al Festival di Sanremo del 2023, ma è il suo album "Gira, il mondo gira" che ha catturato l'attenzione di un pubblico sempre più ampio. Partito dopo i sold out primaverili di Milano e Roma, il suo tour si concluderà domenica 10 dicembre al Fabrique di Milano. Olly ha condiviso il suo mondo e la sua arte con il giornalista Simone Zani, in una conversazione che ha permesso a fan e curiosi presenti in sala di conoscerlo ancora meglio. La sua autenticità e la sua passione per la musica emergono in ogni sua parola e in ogni suo videoclip.

Il 20 settembre seconda giornata per ImaginAction. Sul palco salgono Diodato e Marco Masini, poi la consegna del Premio miglior videoclip italiano 2022-2023 per "The Loneliest" dei Måneskin. Riconoscimento istituito in collaborazione con FIMI, AFI e PMI. L’Academy del Festival, formata dai migliori giornalisti e critici musicali italiani, e presieduta da Stefano Salvati, ha espresso la propria preferenza su 24 videoclip selezionati per la finale, ritenuti i migliori del periodo di riferimento.

Il 21 settembre c’è attesa per il produttore di "Star Wars" e "Indiana Jones" Robert Watts e per Fabio Rovazzi, Alfa, Federico Rossi, Sethu.

Il Festival Internazionale del Videoclip IMAGinACTION promette di continuare a stupire e ispirare il pubblico nei prossimi giorni, con una ricca programmazione di proiezioni, incontri con gli artisti e workshop dedicati al mondo dei videoclip. Questo evento è un'opportunità straordinaria per gli amanti dell'arte visiva e della musica di scoprire nuovi talenti e di apprezzare il potere della narrazione visiva. ImaginAction, festival di punta nel panorama del videoclip musicale, negli anni ha ospitato tantissimi artisti, tra i più grandi della scena italiana e internazionale: Sting, Mark Knopfler, Trevor Horn, Luis Fonsi, Mahmood, Diodato, Pinguini Tattici Nucleari, Elisa, Antonello Venditti, Edoardo Bennato, Riccardo Cocciante, Ron, Luca Carboni, Samuele Bersani, Gino Paoli, Francesco Guccini, Roby Facchinetti, J-Ax, Fabio Rovazzi, Nek, Gigi D’Alessio, Fabrizio Moro, Irene Grandi, Tiromancino, Ermal Meta, Noemi, Francesco Gabbani, Francesca Michielin, Giusy Ferreri, Carmen Consoli, Shade solo per citarne alcuni.

La manifestazione è realizzata grazie al contributo e al sostegno del Comune di Ferrara, della Regione Emilia-Romagna e di APT Servizi Emilia Romagna. Il Festival ha voluto dedicare questa nuova edizione al popolo emiliano-romagnolo, decidendo di devolvere parte del ricavato delle tre serate alla Protezione Civile per sostenere e aiutare le vittime della recente alluvione che ha colpito la regione. I biglietti sono in vendita sulle piattaforme Ticketone e Vivaticket, e presso la biglietteria del Teatro Comunale di Ferrara.