Anastasio, il backstage esclusivo del video “Assurdo”

Il singolo fa parte del nuovo progetto discografico "Mielemedicina" in uscita il 25 febbraio Giulia Ciavarelli







Il palco di X Factor, l'esperienza sanremese e l'album "Atto zero": trascorsi due anni dal suo debutto discografico, Anastasio è nuovamente pronto per raccontarsi e cominciare un nuovo viaggio musicale. Dopo vari indizi seminati sui social, annuncia l'uscita di "Mielemedicina", il progetto discografico per Epic/Sony Music che sarà disponibile dal 25 febbraio.

Il backstage del video di "Assurdo"

In esclusiva per Sorrisi, il backstage del videoclip "Assurdo": con la regia e il montaggio di Simone Rovellini e prodotto da Borotalco, il video nasce dallo stesso Anastasio che in un clip surreale, colorato e divertente, viene catapultato all'interno di un'assurda televendita di cuori che promette la felicità a chi decide di vendere il proprio.

In una tracklist composta da nove brani, di cui il rapper campano firma tutti i testi, ritroviamo una scrittura personale e originale fatta di immagini e incastri ben riusciti con una forza comunicativa unica, a tratti sorprendente. Il primo assaggio musicale del nuovo album si snoda tra rap, pop e cantautorato: "Assurdo" è un brano-manifesto ricco di riferimenti autobiografici («Al di là dello stile in quel pezzo io ci sono»)che esce dalla "comfort zone" a cui era stato abituato il suo pubblico.

«Qualcuno l'ha chiamata "svolta indie", boh, so solo che non mi sono tradito, mi è sempre piaciuto il cantautorato chitarroso e "Assurdo" non poteva mai essere diversa da come è. L'indie, il rap, la lirica, la trap, le urla e i gargarismi sono strumenti e in quanto tali vanno usati a piacimento, quando servono; chi lo ha detto che con la tromba si fa solo il jazz e col violino solo la classica?» scrive l'artista sui social.

Il ritorno discografico di Anastasio coincide con la ripartenza della musica dal vivo: dopo numerose cancellazioni dovute all'emergenza sanitaria, finalmente è stato ufficializzato un nuovo calendario di appuntamenti live organizzati da Magellano Concerti. Farà tappa a Bologna, Firenze, Milano, Venaria Reale, Padova, Trento, Napoli e Roma; i biglietti già acquistati in prevendita rimarranno validi per le nuove date corrispondenti.

Le date del tour

6 aprile - Bologna, Estragon

7 aprile - Firenze, Viper

14 aprile - Milano, Fabrique

15 aprile - Venaria Reale, Teatro della Concordia

22 aprile - Padova, Hall

23 aprile - Trento, Sambapolis

28 aprile - Napoli, Duel

29 aprile - Roma, Spazio Rossellini

30 aprile - Roma, Spazio Rossellini