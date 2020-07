Federica Pellegrini nel nuovo video di Boriani

09 Luglio 2020 | 17:10 di Redazione Sorrisi

Il singolo di Boriani “La Pellegrini” è uscito lo scorso 19 giugno (per Garrincha e Giungla Dischi). Un titolo che fa riferimento alla nuotatrice come modello ideale cui aspirare per i due protagonisti, perché «difendere una storia d'amore, oggi è un'impresa olimpionica».

Il brano è stato apprezzato da Federica Pellegrini che sul proprio canale Instagram ha annunciato subito «Sono super onorata e dirò di più: ci sarò anche nel video! La canzone mi è piaciuta tantissimo!». E così è stato: a poche settimane dalla pubblicazione “La Pellegrini” ha ora un videoclip ufficiale, per la regia di Giacomo Triglia.

Nato a Pisa, ma romano d’adozione, David Boriani è apparso tra i nomi dell’ultimo mixtape a firma Garrincha con “Difetti” e per questo singolo si è avvalso della produzione di Enrico Roberto (Carota de Lo Stato Sociale).