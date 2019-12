I 10 video musicali più visti nel 2019 su YouTube

17 Dicembre 2019 | 17:42 di Giulia Ciavarelli

Un altro anno sta per terminare ed è tempo di bilanci per la musica italiana e internazionale. La piattaforma YouTube ha stilato le classifiche sui contenuti più visti degli ultimi dodici mesi, comprese quelle relative ai videoclip musicali più visti in Italia e a livello globale.

Guardiamo il nostro Paese: a colpi di visualizzazioni, la sfida della hit non solo più ascoltata ma anche "più vista" la vince "Soldi" di Mahmood (141 milioni di views), brano fortunato che ha esordito prima a Sanremo e poi è arrivato fino all'Eurovision Song Contest 2019 a Tel Aviv. Seguono "Una volta ancora" di Fred De Palma e "Per un milione" cantata dai Boomdabash. Questi ultimi compaiono anche a metà della top 10 al fianco di Alessandra Amoroso con "Mambo salentino". Non mancano i successi dell'estate 2019 di Benji e Fede, Irama, J-Ax e il tormentone "Jambo" di Takagi& Ketra insieme a OMI e Giusy Ferreri.

Tra i videoclip musicali più visti al mondo vincono sempre le atmosfere latine: si balla con "Con calma", hit di Daddy Yankee e Snow che arriva a oltre un miliardo di visualizzazioni, seguita da "Con Altura" della cantautrice spagnola Rosalîa con il colombiano J. Balvin e il produttore spagnolo El Guincho. Nella top 10 compaiono due brani di Anuel AA, ma ci sono anche giovani star come Billie Eilish e Ariana Grande e non manca il duetto dell'anno composto da Shawn Mendes e Camila Cabello.

Di seguito le classifiche dei videoclip musicali più visti, in Italia e nel mondo.