Lady Gaga torna con il nuovo singolo “Stupid Love”

28 Febbraio 2020 | 16:36 di Giulia Ciavarelli

In fondo lo sapevamo che la Lady Gaga di "Joanne" non sarebbe durata molto ed ecco servito un gran ritorno alle stravaganti radici dance. "Stupid Love", già trapelata online (per errore) a gennaio, rappresenta il primo passo verso una nuova strada musicale che, a quanto pare, sembrerebbe trarre ispirazione dai ritmi e le atmosfere del periodo di "Born This Way" e "Artpop". Frenetica, ipnotica e sfacciatamente pop, la canzone è la prima composizione inedita dopo il grande successo di "A Star is Born" e l'indimenticabile duetto con Bradley Cooper.

Lady Gaga canta l'amore in un inno colorato e futuristico, dove al ritornello «Perché tutto ciò che ho sempre voluto è l’amore» molti hanno collegato il suo attuale "stato di grazia" alla relazione d'amore con Michael Polansky, ufficializzata di recente sui social. Il testo è scritto in collaborazione con BloodPop, Tchami e Max Martin.

«Voglio che le persone ballino e si sentano felici. Ho messo tutto il mio cuore, il mio dolore, tutti i miei messaggi dall'altro regno che ho sentito parlare. Credo sia divertente e molto pura a livello energetico. Voglio pubblicare musica per far sì che venga ascoltata da una buona fetta di mondo. Voglio che diventi parte della loro vita quotidiana e che possa renderle felici ogni giorno» ha raccontato in una recente intervista a Zane Lowe per Apple.

Lady Germanotta non fa attendere molto i suoi fan e, dopo averli stuzzicati con teaser e cartelloni pubblicitari sparsi per tutto il mondo, pubblica insieme al brano anche un videoclip che sembra girato in una galassia lontana, alla "Star Trek" per intenderci. Sopracciglia color platino, capelli e completini rosa ispirati ai cartoni animati degli Anni 90, la popstar diventa una leader aliena nel video che narra di una lotta tra tribù per il dominio di un mondo pieno di conflitti.

«Il mondo marcisce nei suoi conflitti. Molte tribù combattono per il predominio. Mentre gli Spirituali pregano e dormono per la pace, i gentili punk combattono per Chromatica» si legge nell'incipit del videoclip diretto da Daniel Askill e girato interamente con un iPhone 11 Pro.