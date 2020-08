Le BlackPink con Selena Gomez: il video di “Ice Cream”

28 Agosto 2020 | 17:03 di Lorenzo Di Palma

Dopo aver collaborato con Lady Gaga e Dua Lipa, le BlackPink, le regine del K Pop, cantano e ballano con Selena Gomez nel nuovo singolo Ice Cream che anticipa anche la pubblicazione del loro disco The Album, che sarà disponibile dal 6 ottobre. Le BlackPink - Jisoo, Jennie, Lisa e Rosé - sono seguitissime dai Millennial e dalla Generazione Z di tutto il mondo, con un seguito di fan che si fanno chiamare con il nickname “Blinks”. I numeri danno un’idea più chiara del fenomeno: 45 milioni di iscritti al loro canale YouTube, oltre 27 milioni di follower su Instagram e oltre 16 milioni di ascoltatori mensili su Spotify. Il video di Ice Cream in neanche 6 ore ha totalizzato già oltre 30 milioni di view e già in tendenza su YouTube.