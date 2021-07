Måneskin: il video di “I wanna be your slave”

Il nuovo videoclip ufficiale ha superato in poche ore 4 milioni di visualizzazioni

Quasi 4 milioni di view in poche ore: è il primo bilancio dell'atteso videoclip ufficiale di "I wanna be your slave", brano appartenente al disco "Teatro d’ira – Vol. I" e in corsa per aggiudicarsi le prime posizioni delle classifiche europee. Gli autori di questa sorprendente scalata verso un riconoscimento internazionale sono i Måneskin: Damiano, Victoria, Thomas ed Ethan, attraverso numerose immagini sui social, anticipano un video che arriva dopo il grande successo di "Zitti e buoni", canzone vincente sia a Sanremo sia all'Eurovision Song Contest.

Girato in pellicola e caratterizzato da un ampio uso di fisheye, il video catapulta il pubblico in un "loop voyeuristico" dove, ad ogni desiderio proibito, corrisponde un piccolo sacrificio, narrato attraverso immagini in rotazione e in costante movimento. I Måneskin sono protagonisti di un live audace e senza filtri in perfetta sintonia con il mood del brano e del testo, dove le varie figure in antitesi vogliono raccontare la sessualità in tutte le sue sfaccettature. L’antinomia che vive in tutti noi e ci rende umani, imperfetti, peccatori e bisognosi di redenzione.

Baci infuocati, rossetto e tacchi a spillo per Damiano: la band romana sfida ogni tabù e pregiudizio riuscendo a tenere incollati allo schermo quasi 130mila persone collegate su YouTube al momento della première mondiale. Il video è diretto da Simone Bozzelli, vincitore della 35ma Settimana Internazionale della Critica alla Mostra del Cinema di Venezia con il corto "J'Adore", e prodotto da Think|Cattleya.

I Måneskin si esibiranno nei principali festival europei durante l'estate 2021: andranno in Belgio, Repubblica Ceca, Austria, Olanda, Polonia, Germina e Norvegia. Suoneranno, inoltre, per la prima volta nei principali palazzetti italiani con un tour prodotto da Vivo Concerti, che ha già collezionato sei concerti sold out.

Le date in Italia

14 dicembre || Roma, Palazzo dello Sport - sold out

15 dicembre || Roma, Palazzo dello Sport – sold out

18 dicembre || Assago (MI), Mediolanum Forum – sold out

19 dicembre || Assago (MI), Mediolanum Forum – sold out

20 marzo || Casalecchio di Reno (BO), Unipol Arena

22 marzo || Assago (MI), Mediolanum Forum

26 marzo || Napoli, PalaPartenope – SOLD OUT

27 marzo || Napoli, PalaPartenope

31 marzo || Firenze, Nelson Mandela Forum – sold out

1 aprile || Firenze, Nelson Mandela Forum

3 aprile || Torino, Pala Alpitour

8 aprile || Bari, PalaFlorio

23 aprile || Arena di Verona