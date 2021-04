Matteo Romano: il video del nuovo singolo “Casa di specchi”

Il giovanissimo cantautore torna con un brano che è «uno sfogo impulsivo che nasce dal periodo che stiamo vivendo»

Vi abbiamo raccontato il suo esordio con "Concedimi" brano che, a colpi di condivisioni, ha spopolato nel 2020 con record di visualizzazioni su TikTok e stream su Spotify: ora il giovane Matteo Romano è tornato con un nuovo brano su etichetta Polydor/Universal Music disponibile anche su Dolby Atmos, il nuovo formato audio innovativo.

Si intitola la "Casa di specchi"e «mostra una parte di me inedita, più emotiva e fragile» racconta l'artista di Cuneo «spero che la gente possa cogliere quanto valga per me questo brano, è uno sfogo impulsivo che nasce dal periodo che stiamo vivendo» conclude.

Il singolo è accompagnato da un videoclip disponibile dal 14 aprile: «Con questo video ho cercato di uscire un po’ dalla mia comfort zone, immaginando la mia camera in un contesto diverso da quello che da sempre mi è familiare, rappresentando un primo passo nel mio percorso di crescita sia in quanto artista sia in quanto adolescente. Spero tanto che questo video vi piaccia e spero di riuscire a trasmettervi un po’ di me» scrive Matteo Romano sui social.