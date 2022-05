“Vinci subito con Sorrisi”: dal “Nabucco” a Cremonini

Giocate sul nostro sito: in palio ci sono i biglietti per assistere all’opera e al tour Cesare Cremonini live Redazione Sorrisi







Prosegue il concorso "Vinci subito con Sorrisi" che ogni settimana mette in palio biglietti per eventi straordinari come concerti, mostre e spettacoli teatrali in giro per l’Italia.

Questa settimana potete vincere i biglietti per assistere al “Nabucco” di Giuseppe Verdi all’Arena di Verona il 7 luglio, il 29 luglio e il 18 agosto, con l’allestimento di Arnaud Bernard, ispirato ai moti del Risorgimento.

Se invece siete fan di Cesare Cremonini, in palio ci sono i biglietti per i suoi concerti: 9 giugno allo stadio G. Teghil di Lignano Sabbiadoro (UD); 13 giugno allo stadio di San Siro, Milano; 15 giugno allo stadio Olimpico di Torino; 18 giugno allo stadio Euganeo di Padova; 22 giugno allo stadio Artemio Franchi di Firenze; 25 giugno all’Arena della Vittoria di Bari; 28 giugno allo stadio Olimpico di Roma; 2 luglio all’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola (BO).

Per partecipare, registratevi (se non lo avete già fatto, altrimenti sarà sufficiente fare il login) su sorrisi70.sorrisi.com, divertitevi con noi e tentate la fortuna. Se siete uno dei vincitori, mandate una mail con specificato nell’oggetto “Concorso vinci subito con Sorrisi” entro 24 ore a: sorrisi70@concretaconcorsi.it con il nome dell’evento e una copia del documento d’identità, vostro e di chi vi accompagnerà (la vincita è per due persone). Per info: sorrisi70.sorrisi.com.