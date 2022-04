“Vinci subito con Sorrisi” i biglietti per 3 super eventi!

Prosegue il concorso "Vinci subito con Sorrisi" che ogni settimana mette in palio biglietti per eventi straordinari come concerti, mostre e spettacoli teatrali in giro per l’Italia. Questa settimana potete vincere i biglietti per assistere a tre eventi uno più bello dell’altro.

A cominciare dal concerto di Gianna Nannini al Tam, Teatro Arcimboldi di Milano, il 13 maggio. Un’occasione imperdibile per ascoltare la rocker senese in un’inedita versione elettroacustica, pianoforte e voce. C’è poi l’opportunità di andare a vedere la divertente commedia di Eric Assous “Montagne russe”, con Corrado Tedeschi e Martina Colombari, al Teatro Manzoni di Milano, il 4 maggio. Infine, avete la possibilità di assistere a uno dei concerti, quasi tutti già sold out, di Deddy “Live nei Club”: il 26 aprile al Fabrique di Milano; il 27 aprile all’Atlantico Live di Roma; il 29 aprile alla Casa della Musica Federico I di Napoli.

Per partecipare, registratevi (se non lo avete già fatto, altrimenti sarà sufficiente fare il login) sul nostro portale sorrisi70.sorrisi.com. Infine divertitevi con noi e tentate la fortuna.

SCOPRITE SUBITO SE AVETE VINTO. Se siete uno dei fortunati, mandate una mail con specificato nell’oggetto: “Concorso vinci subito con Sorrisi” entro 24 ore a: sorrisi70@concretaconcorsi.it con il nome dell’evento e la copia del documento d’identità vostro e di chi vi accompagnerà (la vincita è per due persone). Per tutte le informazioni cliccate su: sorrisi70.sorrisi.com.