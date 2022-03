Vinci subito con Sorrisi: i biglietti per il concerto degli OneRepublic

L’appuntamento è a Padova il 3 maggio, oppure il 4 maggio a Milano Redazione Sorrisi







Prosegue il concorso Vinci subito con Sorrisi che ogni settimana mette in palio biglietti per eventi straordinari come concerti, mostre e spettacoli teatrali in giro per l’Italia. Questa settimana potete vincere i biglietti per assistere ai concerti dal vivo degli OneRepublic. L’appuntamento con il gruppo statunitense è a Padova, presso la Kioene Arena, il 3 maggio, oppure il 4 maggio a Milano, al Carroponte di Sesto San Giovanni (nuova location, prima era previsto al Lorenzini District).

Un attesissimo ritorno per la band multiplatino guidata da Ryan Tedder che, a causa dell’emergenza sanitaria, aveva posticipato il tour europeo legato all’uscita del quinto album, “Human”. Con quest’ultimo disco, anticipato da sei singoli di successo, gli OneRepublic si confermano una delle band con più hit all’attivo nel panorama internazionale. Per partecipare, registratevi (se non lo avete già fatto, altrimenti è sufficiente fare il login) sul nostro portale sorrisi70.sorrisi.com, divertitevi con noi e tentate la fortuna.

Se siete uno dei vincitori, mandate una mail con specificato nell’oggetto “Concorso vinci subito con Sorrisi” entro 24 ore a: sorrisi70@concretaconcorsi.it con il nome dell’evento e una copia del vostro documento di identità e di chi vi accompagnerà allo spettacolo (la vincita è per due persone). Trovate tutte le informazioni sul sito: sorrisi70.sorrisi.com.