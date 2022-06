“Vinci subito con Sorrisi” i biglietti per Ultimo, Roberto Bolle e Firenze Rocks

Prosegue il concorso che ogni settimana mette in palio biglietti per concerti, mostre e spettacoli teatrali in giro per l’Italia Redazione Sorrisi







Prosegue il concorso "Vinci subito con Sorrisi" che ogni settimana mette in palio biglietti per eventi straordinari come concerti, mostre e spettacoli teatrali in giro per l’Italia.

Questa settimana potete aggiudicarvi i biglietti per assistere il 18 giugno al Teatro degli Arcimboldi di Milano allo spettacolo di danza “Roberto Bolle and friends”, per celebrare il ballo insieme alle più grandi étoile del mondo. Un vero e proprio viaggio attraverso la bellezza e la magia di questa forma d’arte.

Se preferite la musica rock, in palio ci sono i biglietti per i concerti che si terranno sul palco della Visarno Arena in occasione del festival Firenze Rocks: il 16 giugno ci saranno i Green Day, il 17/6 i Muse, il 18/6 i Red Hot Chili Peppers e il 19/6 i Metallica.

Infine, potete vincere i biglietti per andare ai concerti di Ultimo: il 26 giugno allo stadio Maradona di Napoli; il 3 luglio allo stadio San Nicola di Bari; il 7/7 allo stadio Adriatico G. Cornacchia di Pescara; il 17/7 al Circo Massimo di Roma; il 23/7 allo stadio di San Siro a Milano.

Per partecipare, registratevi (se non lo avete già fatto, altrimenti sarà sufficiente fare il login) sul nostro sito sorrisi70.sorrisi.com, divertitevi con noi e tentate la fortuna. Se siete uno dei vincitori, mandate una mail specificando nell’oggetto “Concorso vinci subito con Sorrisi” entro 24 ore a: sorrisi70@concretaconcorsi.it indicando il nome dell’evento e una copia del documento d’identità vostro e di chi vi accompagnerà (la vincita è per due persone). Per tutte le informazioni andate sul sito: sorrisi70.sorrisi.com.

...e continua il grande concorso Sorrisi 70 con il nono bollino!

Ritagliate e attaccate sulla vostra cartolina il bollino che trovate sul numero di Sorrisi in edicola da martedì 7 giugno (è il nono). Se la completate con almeno dieci bollini, potrete partecipare al nostro super concorso, essere estratti e vincere uno dei fantastici premi in palio. Per informazioni e per leggere il regolamento completo andate sempre sul nostro sito: sorrisi70.sorrisi.com.