“Vinci subito con Sorrisi” i biglietti per Vasco e Aiello

Prosegue il concorso "Vinci subito con Sorrisi" che ogni settimana mette in palio biglietti per eventi straordinari come concerti, mostre e spettacoli teatrali in giro per l’Italia.

Questa settimana potete vincere i biglietti per assistere ad alcune tappe del “Vasco Live 2022”. Le date a disposizione sono le seguenti: 12 giugno al Circo Massimo di Roma; 17 giugno allo stadio San Filippo di Messina; 22 giugno allo stadio San Nicola di Bari; 26 giugno allo stadio del Conero di Ancona; 30 giugno allo stadio Olimpico di Torino.

Se invece siete fan del cantautore cosentino Aiello, in palio ci sono i biglietti per andare ai suoi concerti: il 21 maggio al Fabrique di Milano, il 30 maggio alla Casa della Musica Federico I di Napoli e il 4 giugno all’Atlantico di Roma.

Per partecipare, registratevi (se non lo avete già fatto, altrimenti sarà sufficiente fare il login) sul nostro portale sorrisi70.sorrisi.com, divertitevi con noi e tentate la fortuna. Se siete uno dei vincitori, mandate una mail con specificato nell’oggetto “Concorso vinci subito con Sorrisi” entro 24 ore a: sorrisi70@concretaconcorsi.it con il nome dell’evento e una copia del documento d’identità vostro e di chi vi accompagnerà al concerto (la vincita è per due persone). Per trovare tutte le informazioni andate sul sito: sorrisi70.sorrisi.com.