“Vinci subito con Sorrisi”: questa settimana il tour di Samuele Bersani

Per i vincitori, i biglietti del “Cinema Samuele Tour”, in programma al Teatro Arcimboldi di Milano il 26 aprile Redazione Sorrisi







Prosegue il concorso "Vinci subito con Sorrisi" che ogni settimana mette in palio biglietti per eventi straordinari come concerti, mostre e spettacoli teatrali in giro per l’Italia. Questa settimana potete vincere i biglietti per assistere al “Cinema Samuele Tour”, il nuovo progetto musicale di Samuele Bersani in programma al Teatro Arcimboldi di Milano il 26 aprile.

Il cantautore riminese è tornato sulla scena discografica con “Cinema Samuele” (uscito nell’ottobre 2020), a distanza di sette anni dall’ultimo disco di inediti. L’album segna un nuovo percorso sonoro e racchiude dieci tracce in cui l’attualità irrompe nella sua poesia come il lampo di un proiettore che nel buio della sala arriva sul grande schermo: improvviso, caldo e diretto. Per partecipare, registratevi (se non lo avete già fatto, altrimenti sarà sufficiente fare il login) sul nostro portale sorrisi70.sorrisi.com, divertitevi con noi e tentate la fortuna.

SCOPRITE SUBITO SE AVETE VINTO

Se siete uno dei vincitori, mandate una mail con specificato nell’oggetto “Concorso vinci subito con Sorrisi” entro 24 ore a: sorrisi70@concretaconcorsi.it con il nome dell’evento e una copia del vostro documento di identità e di chi vi accompagnerà allo spettacolo (la vincita è per due persone). Trovate tutte le informazioni sul sito: sorrisi70.sorrisi.com.