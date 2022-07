“Vinci subito con Sorrisi”: Roby Facchinetti e i Momix

Prosegue il concorso che ogni settimana mette in palio biglietti per eventi straordinari Roby Facchinetti Redazione Sorrisi







Prosegue il concorso "Vinci subito con Sorrisi" che ogni settimana mette in palio biglietti per eventi straordinari come concerti, mostre e spettacoli teatrali in giro per l’Italia. Questa volta si possono vincere i biglietti per assistere a due super eventi.

Si parte dal concerto di Roby Facchinetti che il 3 settembre sarà a Badoere di Morgano (Treviso) con il “Symphony Summer Tour 2022”. Sul palco accanto a lui, la Ritmico Sinfonica Young Orchestra composta da 40 musicisti e le dieci voci del Coro pop Art Voice Academy, diretto dal Maestro Diego Basso. “Symphony” è infatti l’ultimo lavoro discografico di Facchinetti, nato da una collaborazione con il Maestro Basso, realizzato per dare una nuova vita a

brani che sono diventati dei veri classici.

Il secondo evento è l’esibizione dei Momix con “Back to Momix”, in scena il 13 agosto al Teatro Romano di Verona. Uno spettacolo imperdibile nato dal desiderio di tornare a calcare le scene dopo gli anni difficili che hanno allontanato questa straordinaria compagnia di danza acrobatica dal suo pubblico.

Partecipare è molto semplice: registratevi (se non lo avete già fatto, altrimenti sarà sufficiente fare il login) sul nostro portale sorrisi70.sorrisi.com, divertitevi con noi e tentate la sorte. Se siete tra i fortunati, mandate una mail con oggetto “Concorso vinci subito con Sorrisi” entro 24 ore a: sorrisi70@concretaconcorsi.it con il nome dell’evento e allegando una copia del documento di identità vostro e di chi vi accompagnerà (ogni vincita vale per due persone). Per informazioni: sorrisi70.sorrisi.com.