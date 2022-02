Virgin Radio, Mondadori Store e BMG Rights Management mettono in palio una chitarra Gibson autografata da Slash

Il prossimo venerdì 11 febbraio uscirà in tutto il mondo “4”, l’atteso nuovo album di Slash featuring Myles Kennedy and the Conspirators Redazione Sorrisi







Virgin Radio, la radio rock per eccellenza, sostiene questa operazione con tante attività on air, online e un importante contest in collaborazione con Mondadori Store e BMG Rights Management che permetterà al fan più fortunato di aggiudicarsi una chitarra autografata dalla rockstar.

Giovedì 10 febbraio uno Speciale Best Rock in onda su Virgin Radio dalle 21.00 presenterà tutte le tracce dell’album in anteprima esclusiva per l’Italia e sulla radio, su virginradio.it e su Virgin Radio Tv (in chiaro sui canali 717 di SKY e 68 della piattaforma satellitare tivùsat) verrà trasmessa l’intervista realizzata da Ringo.

Ascoltando Virgin Radio sarà possibile aggiudicarsi numerose copie dell’album, ma il fan più fortunato di tutti sarà quello che prendendo parte a un contest esclusivo online si porterà a casa la chitarra autografata.Fino al 31 marzo è possibile partecipare su virginradio.it. La dinamica è molto semplice: dopo l’acquisto di una copia del nuovo album “4” di Slash featuring Myles Kennedy & The Conspirators su mondadoristore.it o presso le librerie Mondadori Store aderenti all’iniziativa, si riceverà un codice alfanumerico che dovrà essere inserito nella sezione dedicata al concorso su virginradio.it e seguire tutte le indicazioni.

Il contest nasce dalla collaborazione tra Virgin Radio, Mondadori Store, il più esteso network di librerie in Italia e BMG Rights Management.