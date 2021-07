“Vita” di La Rappresentante di Lista: il primo ascolto

Gli artisti rivelazione di Sanremo 2021 tornano con un brano magico Alessandro Alicandri







È tempo di nuova musica per La Rappresentante di Lista! Il 9 luglio esce “Vita”, il nuovo brano del duo che ha conquistato un disco di platino dopo l'ultimo Sanremo con il brano “Amare”. “Vita” è scritto come sempre da Veronica Lucchesi e Dario Mangiaracina e prodotta poi da DRD con Papa D & Piccola Cobra, che si sono occupati del loro ultimo (bellissimo) disco “My mamma”.

Ecco come raccontano il brano: “La felicità è un atto profondo che può ribaltare il sistema. In una società che ci ha insegnato quasi esclusivamente a ricordare la paura, la chiusura e le difficoltà, un vero atto di resistenza potrebbe essere quello di tenerci stretti gli attimi di gioia. Rinnovare lo stupore, la curiosità, la meraviglia”.

In effetti “Vita” è un brano elettropop parla di una ritrovata voglia di libertà, anzi, parla della necessità di essere liberi. “Voglio possedere la mia vita” canta Veronica: è un monito a ricordarsi sempre che siamo noi i primi responsabili del nostro benessere, con le nostre scelte di tutti i giorni. “Sei felice o sei complice” è una citazione del poeta palermitano Nino Gennaro.



I ragazzi sono in tour da oggi 9 luglio per tutta l'estate con il loro “My mamma tour estate 2021” che parte dall'Anfiteatro del Vittoriale di Gardone Riviera (BS) e si chiude il 16 settembre al Festival Goa-Boa.