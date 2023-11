Wendy Night, al Gate va in scena la “Milano da urlare”

Schiuma e Mandark sono tra gli artisti che si sono esibiti in un evento dove brilla l'anima più punk della città Wendy Night, foto di Claudia Cosi Camilla Adami Lami







Wendy Night ed Emo Night presentano “Milano da urlare” in una notte di fuoco che accende il Gate. Sul palco si alternano sei artisti tra i giovani emergenti della scena punk italiana, accompagnati da una super resident band.

Il primo a cantare è Mandark, artista romano classe 2002. È arrabbiato con la vita e nei suoi pezzi lo urla forte e chiaro. «Chiedi cosa mi ha reso apatico, è la vita che mi strangola con il suo laccio emostatico»: così apre la serata con la sua “Forte” (il suo ultimo singolo uscito lo scorso 31 ottobre), per poi proseguire con un assetto più morbido, di rabbia quasi romantica, concludendo la sua esibizione con “Umano” e lasciando un importante segno sul palco mostrandosi completamente senza filtri. È un artista giovane ma consapevole, in grado di trasformare la rabbia e il dolore in massima potenza.

Arriva il momento di Schiuma, che si rivela protagonista di questa serata. È un’artista completa, dolce e sofisticata e allo stesso tempo estremamente travolgente. La sua performance si apre con “Labbra in 3D” e ripercorre i brani del suo EP “Armonia/Silenzio”. Tutti saltano con “Lalala” e “Fiori e Fragole” per poi esplodere su “Scintille”. La sua è un’esibizione di una precisione quasi ipnotica, in grado di trasformare le emozioni in immagini concrete e di restituire in musica ciò che spesso le parole non riescono ad esprimere. Un’artista vera, sincera in ciò che racconta e soprattutto abilissima nel creare connessioni con le persone attraverso i suoi testi.

A seguire xDiemondx, PAULO ed Ëgo infuocano il Gate, restituendo alla serata un’impronta progressivamente più vicina al punk più classico, per poi lasciare il palco a Still Charles che conclude la serata sulle note più pop della sua “Sotto sotto”. La Wendy Night è un perfetto contesto anacronistico alla (ri)scoperta di un genere musicale che purtroppo in Italia si sta perdendo. È una notte da urlare e il Gate è rimasto senza voce.