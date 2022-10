Wet Leg a Milano: arrivano in Italia le ragazze dell’Isola di Wight

Il 25 ottobre ai Magazzini Generali una delle band rivelazione dell'anno Francesco Chignola







Sbarca a Milano uno dei gruppi rivelazione dell'anno. Loro vengono dall'Isola di Wight, si chiamano Rhian Teasdale e Hester Chambers, e sono le fondatrici della band Wet Leg. Legate da un'amicizia decennale, le due musiciste hanno formato il gruppo nel 2019 esordendo poi due anni dopo con il singolo "Chaise Longue". Il brano ha attirato subito l'attenzione dei social e oggi il video su YouTube supera 8 milioni di visualizzazioni.

Il successo è poi proseguito con "Wet dream" (oltre 5 milioni di visualizzazioni) e lo scorso aprile è arrivato puntuale il loro album di debutto, intitolato proprio "Wet leg". Il disco ha raggiunto il primo posto in classifica nel Regno Unito ed è finito in Top 10 anche in Germania, Olanda e Nuova Zelanda. Nel 2023 le Wet Leg accompagneranno in Oceania il tour di Harry Styles (che è un loro fan: ha registrato una cover di "Wet dream" per la Bbc).

In attesa del secondo album (che forse è già completato, ma non lo ascolteremo prima del prossimo anno), le Wet Leg fanno tappa a Milano, il 25 ottobre ai Magazzini Generali, per il loro primissimo concerto italiano. Tenetele d'occhio!