Zero Assoluto, il nuovo singolo “Sardegna” e i live: «Stiamo rivivendo le emozioni degli esordi!»

Esce oggi il nuovo brano che li riporta esattamente dove avevano iniziato: «Il video di "Mezz'ora" era girato tutto lì in Sardegna»







Matteo Maffucci e Thomas De Gasperi, gli Zero Assoluto, dopo 20 anni sono emozionati come la prima volta. A sei anni dall'ultima volta tornano finalmente dal vivo con due concerti evento al Fabrique di Milano il 20 maggio (sold-out) e al Palazzo dello Sport di Roma il 12 novembre. Due occasioni speciali in cui proporranno tutta la loro discografia ripercorrendo i 20 anni di carriera, dai successi dei primi anni Duemila fino agli ultimi brani usciti, a partire dall'ultimo singolo, "Sardegna".

Ci siamo lasciati l’anno scorso con “Psicologia sociale” e ora eccovi qui con due appuntamenti live e un nuovo brano… avete un po' di adrenalina?

«Più che l’adrenalina in questo periodo stiamo vivendo l’ansia, però abbiamo riscoperto il valore dell’ansia positiva, quella che ti fa sentire vivo. Ritornare con l’ansia addosso è una sensazione molto bella. Ci apprestiamo a fare due date, le nostre due feste di ritorno. Ovviamente l’emozione ci sarà, sarà gigantesca, speriamo però non sarà totalizzante perchè il desiderio che abbiamo è fare uno spettacolo per far stare bene chi viene a vederci. L’obiettivo è far cantare e divertire la gente e godercela tutti insieme».

Un ritorno attesissimo il vostro. Se vi guardate un po’ indietro oggi nonostante siate cresciuti, cosa è rimasto di Thomas e Matteo che si incontrano sui banchi di scuola?

«Tutto. È rimasta proprio quella sensazione là, ovviamente sono successe migliaia di cose sotto tanti punti di vista, ma nel momento in cui scriviamo una canzone o saliamo sul palco la dimensione è la stessa di quando abbiamo iniziato. Non è cambiato nulla, ma davvero non c’è nessuna differenza ed è incredibile».

“Sardegna” è il vostro nuovo brano che è un po’ una fotografia di tutto quello che può accadere e può regalare l’estate. Come e quando è nato?

«Lo abbiamo scritto in questo periodo, un anno fa. Il pre estate è sempre il momento più affascinante, un po’ come la fine dell’estate, di cui abbiamo parlato in “Psicologia sociale”. “Sardegna” contiene le fotografie della partenza, di preparazione a quello che può capitare, parla di aspettative ma da un punto di vista intimo, di quando immagini il viaggio che farai, le vacanze e le esperienze che vivrai. È quella cosa lì, quel dettaglio emozionale che fa parte di ognuno di noi, anche se poi c’è qualcuno che lo dice ad alta voce, qualcuno che non lo racconta… lo viviamo in qualche modo tutti».

Ha quella vena di nostalgia di un momento che sai non durerà per sempre, ed è bello così. Come avete scelto il titolo? Rievoca vostri ricordi legati alla Sardegna?

“Nel testo citiamo la Sardegna e solitamente noi con i brani procediamo così: quando salviamo il file cerchiamo dei titoli che ricordino immediatamente quello che hai scritto. Tommy è mezzo sardo, io adoro la Sardegna, ma non quella delle serate, viviamo quella più selvaggia e naturale, la Sardegna vera, che ha dentro tutti quei toni, quei colori che racconta la canzone e quindi abbiamo detto "Ma sai che c’è? Lasciamola così, chiamiamola Sardegna”».

Ci siete mai stati insieme?

«Migliaia di volte! Uno dei primi videoclip che abbiamo girato era quello di "Mezz’ora" e lo abbiamo girato tutto lì, in Sardegna».

I vostri posti del cuore in Sardegna?

«Thomas ha una casa lì, le zie vivono a Tempio Pausania, io vado a Porto Pollo o lì vicino, tutte le volte che andiamo in vacanza in Sardegna poi inevitabilmente ci becchiamo tra mercatini, spiagge, ristoranti…».

Ricordate la vostra prima vacanza insieme?

«Avevamo 16 anni e siamo andati a Ibiza. Non ci chiedere perchè, oltretutto solitamente non andiamo a ballare, non sappiamo cosa ci sia passato per la testa. Potremmo dire che siamo andati per vivere un’esperienza diversa, ma no, ci siamo fatti travolgere dall’idea di andare a Ibiza e siamo tornati con 45 di febbre entrambi!».

“Le cose che non avete ancora scritto”, come cantante nel brano, quali sono?

«C’è sempre qualcosa che devi ancora scrivere. E soprattutto è bello avere la speranza di avere qualcos’altro da scrivere, quello che ti consegnano la quotidianità, la vita, tutto quello che ti capita. Vivere alla fine ci porta sempre verso la scrittura. Tutte le cose che non abbiamo scritto, i posti dove non siamo andati sono occasioni per rinnovarsi, ripartire e ritornare, il 99% delle volte si trasformano in canzoni. Sei sempre tu ma con un bagaglio di esperienze diverso».

“Sardegna” esce il giorno prima del live a Milano al Fabrique. Cosa porterete sul palco?

«A Milano abbiamo messo giù una scaletta killer, dove l’obiettivo è cantare dalla prima all’ultima canzone, se ce l’abbiamo fatta vuol dire che abbiamo fatto un bel lavoro. E questo sarà solo l’antipasto del nostro ritorno live».

E poi vi aspetta un’altra festa a Roma, nella vostra città, il 12 novembre. Avete già pensato a qualche sorpresa?

«A Roma sarà diverso, sarà una mega festa in cui cercheremo di invitare anche degli amici, e quindi sì ci saranno degli ospiti. Cercheremo di rendere il tutto veramente unico e spettacolare!».