Zucchero racconta “Discover II”, il suo nuovo album di cover

Il vulcano di Reggio Emilia è tornato con "Discover II", il suo secondo album di cover. Zucchero Fornaciari, che spegnerà 70 candeline nel 2025, si prepara a una grande festa in giro per l'Italia: col tour "Overdose d'amore" riempirà gli stadi, da Padova a Bari. Sono sei le date italiane previste per il nuovo anno, con un evento speciale al Circo Massimo di Roma; seguiranno dieci festival in giro per l'Europa. «Voglio prendermi del tempo per iniziare a ragionare sul prossimo album in studio, che sicuramente non arriverà pima del 2026» anticipa Sugar.

Del nuovo disco, uscito venerdì 8 novembre, dice: «Non era previsto, ma avevo selezionato 500 canzoni per la prima raccolta "Discover" e alcune mi erano rimaste impresse. Il metodo è lo stesso che adopero per gli inediti: cerco un arrangiamento nuovo, non può essere solo la voce che cambia rispetto all'originale».

Tanti gli ospiti di questo album, dall'attore Russell Crowe («Mi ha invitato a un suo concerto, sono rimasto sorpreso» svela) su "Just Breathe" di Eddie Vedder, colonna sonora del film "Into the wild", al cantante britannico Paul Young, con cui realizzò "Senza una donna": qui duettano in "I see a darkness". Oltre alla cover di "Set fire to the rain" di Adele, anche le rielaborazioni di "My own soul’s warning" dei The Killers, che diventa "Amor che muove il Sole".

E ancora "Chinatown" dei Bleechers, la band del mega-produttore Jack Antonoff che ha scritto per Taylor Swift e Lorde. Sugar la trasforma in "Una come te", con un testo dedicato al disagio di tanti ragazzi. «È una ballata come le intendo io che parla del branco e di quello che succede ai ragazzi il sabato sera, capaci di ammazzarsi per un paio di scarpe. La vita che sembra non avere più valore. Racconto una storia d’amore: lui vuole tirarla via dalla tristezza di quelle serate fuori controllo» commenta il rocker.

«Con "Knockin' on heaven's door" di Bob Dylan e "With or without you" degli U2 stavolta ho osato. Bono non l'ha ancora sentita, ma penso che gli piacerà» racconta. Sulla copertina dell'album, l'artista è ritratto insieme con Bardolino, il suo fedele basset hound: «È troppo simpatico!».