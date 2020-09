10 anni di Real Time: auguri alla tv che racconta la vita

03 Settembre 2020 | 09:02 di Solange Savagnone

Nelle grandi città come Milano, Torino e Napoli si fanno strani incontri per strada in questi giorni. Enzo Miccio con il papillon, Katia Follesa in abito lungo da sera, Federico Fashion Style con una giacca di paillettes più sobria del solito… Sono tutti elegantissimi e insieme con loro, sui poster e nello spot che va in onda dal 31 agosto, ci sono altri volti amatissimi di Real Time. Cosa succede? Semplice, la rete in chiaro del gruppo Discovery il 1° settembre spegne dieci candeline e ha voluto dare il via ai festeggiamenti con questa campagna in cui i suoi talent si mostrano in versione glamour, in contrapposizione al mondo di Real Time, molto più legato alla realtà.

Ma anche noi di Sorrisi, per l’occasione, abbiamo voluto dedicare la copertina a uno dei suoi programmi più amati e longevi, “Bake Off”, con una torta fatta apposta dal giudice Ernst Knam, il re del cioccolato (che ce ne parla nelle pagine seguenti).

Ma cosa è successo esattamente il 1° settembre del 2010? Ce lo spiega Gesualdo Vercio, direttore di Real Time, oltre che di Food Network e Home & Garden Tv. «Erano gli anni dello “switch off” (il passaggio dalla televisione analogica a quella digitale, ndr). Discovery, che è sempre stato un operatore mondiale della pay tv, volle portare in chiaro uno dei suoi canali che erano a pagamento su Sky. Scelse Real Time e decise che avrebbe avuto il 100% di contenuti italiani. Così abbiamo messo nella programmazione tutto quello che avevamo prodotto in Italia fino ad allora. A cominciare da “Ma come ti vesti?!”, “Cortesie per gli ospiti” e “Paint your life” affidati a volti italiani diventati poi delle celebrità: Carla Gozzi, Enzo Miccio, Alessandro Borghese. Poi abbiamo aggiunto un’altra parte importante che è la finestra sul mondo, con contenuti internazionali».

Così Real Time ha conquistato il pubblico, in particolare quello femminile, e in tutti questi anni è sempre rimasto nella Top 10 dei canali nazionali più visti. Perché quello che lo rende unico è, come spiega Vercio, «che siamo i soli a raccontare la realtà, utilizzando anche generi diversi, e a raccontare il mondo delle donne. Una delle nostre prerogative è stata la capacità di anticipare le tendenze e cavalcarle creando dei veri trend».

L’importante però è non fermarsi mai, perché il pubblico di Real Time è abituato a vedere cose sempre nuove e un po’ se le aspetta: «Anche questa volta non lo deluderemo. Ci saranno novità a livello internazionale e due nuove serie italiane. La prima è una “docu-comedy” sulla vita di Katia Follesa e del marito Angelo Pisani. Mentre per la seconda abbiamo deciso di continuare a portare in tv facce nuove provenienti dal mondo reale. Dopo il parrucchiere Federico Fashion Style (“Il salone delle meraviglie”) e la famiglia Polese (“Il castello delle cerimonie”), presto conosceremo Le Paglionico. Si tratta di un’impresa di pulizie familiare formata da tre generazioni di donne pugliesi che lavorano e vivono a Milano. Qui rimetteranno in sesto case sporchissime. S’intitolerà “Ti spazzo in due” e andrà in onda in autunno» ci anticipa Vercio.

Oltre alle novità, la rete celebrerà i 10 anni con il ritorno dei grandi show: «“Matrimonio a prima vista”, “Il castello celle cerimonie”, “Cortesie per gli ospiti” e ovviamente “Bake Off”, che dedicherà la terza puntata al nostro compleanno: le torte delle tre prove saranno a tema e come ospiti ci saranno alcuni volti famosi di Real Time. Non era scontato che tutti i programmi ripartissero dopo il lockdown, ma è stata una grande soddisfazione riuscire a farlo» conclude Vercio. Una ragione di più per festeggiare insieme...