10 film con Karl Urban da vedere in streaming

Un altro ruolo da co-protagonista per Urban, un altro personaggio appartenente a un team inscalfibile, quello dell'equipaggio dell'USS di "Star Trek", nella trilogia cinematografica composta dall'omonimo primo capitolo, da "Star Trek: Into Darkness" e da "Star Trek: Beyond", con un quarto film in arrivo. L'attore ha la parte di Leonard McCoy, anche conosciuto come Bones, il medico di bordo della nave spaziale capitanata da Kirk, e costituisce il fattore "empatico" che va a compensare la glacialità del mezzo vulcaniano mezzo umano Spock.

