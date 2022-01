10 film e serie tv ambientati a Parigi da vedere in streaming

Due adolescenti parigini, apparentemente comuni, nascondono in realtà una seconda vita da supereroi: si trasformano infatti in Ladybug e Chat Noir per proteggere la città dagli scagnozzi di Papillon che tentano di impossessarsi di gioielli “miracolosi” appunto, in grado di dare poteri magici. Alle quattro stagioni in corso si aggiungono due film per il cinema e diversi per il piccolo schermo.

Su Netflix e Disney+