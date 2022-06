10 film e serie tv ambientati nelle scuole medie da vedere in streaming

Cinque film e cinque serie che hanno segnato i preadolescenti di tutte le epoche, dai Goonies a Violetta passando per Lizzie McGuire Andrea Arru interpreta Pietro in “Di4ri”. Credit: © Netflix Luca Fontò







Il 18 maggio scorso è approdata su Netflix la prima serie italiana dedicata ai preadolescenti, “Di4ri”: ambientata nella 2ªD della scuola media dell’immaginaria isola di Marina Piccola, racconta i primi baci, coming out, dislessia, dolori familiari, la paura di crescere di un gruppo di ragazzi e ragazze – attraverso le loro voci, che si alternano puntata dopo puntata.

Non un teen-drama, come i fenomeni “Euphoria”, “Élite” o “SKAM Italia”: perché “Di4ri” guarda prima delle scuole superiori, come già il piccolo e il grande schermo avevano fatto in questi anni. Ecco infatti dieci esempi, fra film e serie tv disponibili su tutte le piattaforme, di storie ambientate fra le camerette e le aule delle scuole medie.