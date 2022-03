10 film e serie tv con Rachel Brosnahan da vedere in streaming

Prima miniserie scritta, diretta e interpretata da Woody Allen per Amazon, ambientata negli Anni 60 durante la guerra in Vietnam. Gli Stati Uniti attraversano un periodo turbolento e le ripercussioni si sentono anche in una famiglia di ceto medio quando si ritrova a ospitare Miley Cyrus. Nel cast, oltre a loro e Brosnahan: Elaine May (appena insignita dell’Oscar alla carriera) e John Magaro.

Su Prime Video