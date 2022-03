10 film e serie tv con Toni Collette da vedere in streaming

Una serie, una miniserie e otto film diventati già cult con l'attrice protagonista di “Frammenti di lei” Toni Colette in "Frammenti di lei" Credit: © Netflix Luca Fontò







Un salto al centro commerciale, un sabato pomeriggio, si trasforma improvvisamente nell'origine della rottura fra una donna e sua madre: è il punto di partenza della prima stagione della serie “Frammenti di lei”, arrivata su Netflix il 4 marzo scorso e creata da Charlotte Stoudt (già produttrice di “Homeland” e “Fosse/Verdon”). A interpretare la protagonista Laura Oliver – una logopedista dall’oscuro passato sopravvissuta al cancro al seno – è Toni Collette, attrice, produttrice e cantautrice australiana, un simbolo del cinema e della televisione indipendente.

Nata a Sydney l’1 novembre del 1972, Collette è apparsa in più di ottanta titoli fra serie, miniserie e film, per il piccolo e per il grande schermo – vincendo un Golden Globe e un Emmy Award per “United States of Tara” e ottenendo candidature al BAFTA, all’Oscar e al Tony (il premio dei musical e degli spettacoli di Broadway). Ecco allora dove vederla per passare in rassegna la sua carriera ormai trentennale, fra tutte le piattaforme on-demand.