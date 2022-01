10 film e serie tv con Zendaya da vedere in streaming

Tra fantascienza d'autore, serie targate Disney e film animati, una panoramica nella carriera della giovane attrice di Oakland Zendaya in una scena di “Euphoria”. Credit: © HBO, 8FLiX Luca Fontò







Abbiamo dovuto aspettare più di due anni, ma finalmente “Euphoria” è tornata, su Sky Atlantic e su Now, con un nuovo episodio ogni lunedì: a partire dallo scorso 10 gennaio in lingua originale e dal 17 gennaio doppiato in italiano. La serie, creata da Sam Levinson, è riuscita a vincere tre Emmy Award nel 2020: uno per il trucco, uno per la canzone originale di Labrinth e uno per la sua protagonista Zendaya, come migliore attrice drammatica nel difficile ruolo di Rue.

L’avevamo lasciata alle prese con il tentativo di una nuova disintossicazione dagli antidolorifici, da cui era diventata dipendente durante la malattia del padre. Uno spiraglio di luce si era aperto con l’avvento in città di Jules (interpretata da Hunter Schafer), ma i due episodi speciali – sempre disponibili su Now – avevano sparigliato le carte. Per Zendaya, 25 anni lo scorso settembre, si tratta del primo grande ruolo da protagonista in una serie drammatica – ma ha già accumulato una carriera che spazia da film d’autore a prodotti Marvel, da show Disney a lungometraggi animati: ecco dieci titoli, su tutte le piattaforme, da non perdere per conoscerla meglio.

" Malcolm & Marie " - Netflix

" - Netflix " Dune " - Now

" - Now " Spider-Man: Homecoming " - Netflix

" - Netflix " Spider-Man: Far from home " - TimVision

" - TimVision " The greatest showman " - Disney+

" - Disney+ " K.C. agente segreto " - Disney+

" - Disney+ " Smallfoot: Il mio amico delle nevi " - Prime Video

" - Prime Video " Zapped - La nuova vita di Zoey " - Disney+ e Netflix

" - Disney+ e Netflix " The OA " - Netflix

" - Netflix "Peng e i due anatroccoli" - YouTube