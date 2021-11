10 film e serie tv sui Narcos da vedere in streaming su Netflix

Dieci anni dopo “Gran Torino”, Clint Eastwood si dirige e interpreta il veterano della Seconda Guerra Leo Sharp, anziano orticoltore in pessime finanze, che accetta di lavorare come corriere di droga per un cartello. Le operazioni gli portano soldi facili, ma attirano l’attenzione di un agente della DEA. Nel cast Bradley Cooper, già accanto a Eastwood in “American sniper”.