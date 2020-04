10 film o serie da guardare stasera in tv – mercoledì 15 aprile

10 film o serie da guardare stasera in tv – mercoledì 15 aprile

Dieci veloci consigli su cosa vedere in tv questa sera sul digitale terrestre o sulle piattaforme di streaming, in chiaro o in streaming su RaiPlay, MediasetPlay, Netflix, Amazon, Disney+ e AppleTV+

15 Aprile 2020 | 15:00 di Redazione Sorrisi

Film

• Il mondo perduto - Jurassic Park - su Italia 1 alle ore 21.20

Miracolosamente sopravvissuto all'incidente al Jurassic Park, il professor Ian Malcolm viene messo al corrente che Isla Sorna è divenuto un ecosistema popolato da dinosauri.



• Vi presento i nostri - sul Nove alle ore 21.25

Terzo capitolo della saga che racconta le divertenti avventure del povero Greg Fotter e del suo terribile suocero Jack.



• Men of Honor - L'onore degli uomini - su Iris alle ore 21.00

Ispirato alla vera storia di Carl Brashear, primo marinaio afroamericano ad ottenere l'abilitazione al servizio di palombaro e a divenire, nel 1970, primo capo palombaro della marina Usa.



• Poli opposti - su Rai Movie alle ore 21.10

Stefano Parisi e Claudia Torrini fanno due lavori che, apparentemente, non potrebbero essere più distanti. Terapista di coppia lui, avvocato divorzista lei. Lei separa le coppie, lui cerca di tenerle unite....



• Manchester by the sea - su Netflix

Racconta la storia della famiglia Chandler nella cittadina di Manchester-by-the-sea, in Massachusetts. Dopo la morte del fratello maggiore, Lee viene nominato tutore del nipote ed è costretto a fare ritorno alla città natale, da cui se n'era andato tempo prima.

• Il re leone - su Disney+

Remake del 2019 del classico Disney del 1994, è realizzato interamente in computer grafica, ma con una tecnologia così avanzata che Simba, Mufasa e tutti gli altri personaggi sembrano veri. La trama ripercorre fedelmente quella del film d’animazione originale, canzoni comprese.



Serie tv

• Lucifer - sul Canale 20 alle ore 21.05

Lucifer, annoiato e infelice come Signore degli Inferi, abdica e abbandona il suo regno insieme all'alleata Maze per la bellezza di Los Angeles, dove gestisce il proprio locale "LUX".



• Il giovane ispettore Morse - su Paramount Channel alle ore 21.10

E' il 1965 e il detective Endeavour Morse fa ritorno a Oxford per indagare sulla scomparsa di una studentessa. Presto mettera' a repentaglio ogni cosa nella ricerca della giustizia.



• Outer Banks - su Netflix

Un affiatato gruppo di adolescenti scopre un segreto sepolto da tempo e scatena una serie di eventi fuori dalla legalità, in un’avventura che non dimenticheranno.



• Castle - su Amazon Prime Video

Nathan Fillion è Richard Castle, famoso scrittore di romanzi gialli che un giorno si ritrova a collaborare con la detective Kate Beckett su un caso di omicidio che sembra ricalcare la trama di un suo romanzo.