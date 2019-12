10 regali perfetti per il Natale dei videogiocatori

Microsoft Xbox One

Poche esclusive, ma un asso nella manica. Microsoft negli ultimi anni non ha pubblicato parecchie “esclusive”, quei giochi che trovi solo su una console specifica e che magari ti spingono ad acquistarla, ma ha un paio di sorprese. Prima di tutto, i giochi sono compatibili su tutte le Xbox One, comprese quelle future. Quindi, comprando una Xbox One X ora, siete ragionevolmente sicuri che non sarete costretti a cambiare console a fine 2020, quando arriverà la nuova Xbox One. In secondo luogo, con l’abbonamento Game Pass da circa 10 euro al mese, avrete a disposizione un centinaio di giochi da scaricare e giocare sulla console senza spendere un centesimo extra (qua trovate l’elenco completo). E, altra bella notizia, le esclusive Microsoft come Forza Horizon, Gears, e il prossimo Halo sono disponibili al lancio subito su Game Pass: giochi da 70 Euro inclusi in un abbonamento da 10 euro al mese!

Le Xbox One al momento disponibili sono:

Xbox One S: riproduce video in 4K (Netflix, Youtube, Amazon, ecc), ma i giochi "solo" in Full HD. Ha il lettore Blu-Ray 4K. Circa 200 Euro.

Xbox One S Digital: uguale alla S, ma non ha il lettore Blu-Ray, quindi è pensata per chi compra i giochi in digitale. Costa meno di 140 Euro.

Xbox One X. Colore nero, è la console più potente attualmente. Permette di giocare i videogame in 4K. Costa circa 320 Euro.

Titoli in esclusiva (ma girano anche su PC da gamer): Halo, Gears of War, Forza Motorsport