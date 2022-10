10 serie e film horror da vedere non solo ad Halloween

Dieci titoli da paura da guardare in streaming per prepararsi ad Halloween "A quiet place" Luca Fontò







C’è chi fin dalla giovane età li ama, chi li guarda mettendosi spesso le mani davanti agli occhi, chi invece non regge nemmeno un secondo. Ottobre resta il mese dell’orrore per eccellenza, ma per una serata da brividi c'è tempo tutto l'anno. Che siate alla ricerca di qualche film per la notte di Halloween o meno, ecco dieci titoli che potete trovare in streaming sulle diverse piattaforme. Tra rivisitazioni di grandi classici di Stephen King come “IT” di Andrés Muschietti a colonne portanti del genere come “Lo squalo” e “Suspiria” di Dario Argento (e di Luca Guadagnino), passando per i più recenti “Midsommar” e “A quiet place”.

10 serie e film horror da guardare in streaming

“Halloween: The beginning” - Prime Video, Netflix

“A quiet place” - Netflix, Prime Video, Tim Vision, Paramount+

“It” - Netflix

“American Horror Stories” - Disney+

“Lo squalo” - Netflix, Prime Video, Now

“Midsommar” - Netflix, Prime Video

“Suspiria” di Dario Argento - Netflix e TimVision

“Suspiria” di Luca Guadagnino - Prime Video

“La maschera del demonio” - Prime Video

“La mosca” - Disney+