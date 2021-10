10 serie e film horror da vedere su Netflix, Prime Video e Disney+

Dieci titoli da paura da guardare in streaming per prepararsi ad Halloween Michael Myers in “Halloween kills”, ultima pellicola della saga. Foto di Ryan Green/Universal Pictures © 2021 Universal Studios. All Rights Reserved. Luca Fontò







Il 21 ottobre arriverà anche nei nostri cinema “Halloween kills”, dodicesimo capitolo della saga horror su Michael Myers e Laurie Strode che è stato presentato all’ultima Mostra del Cinema di Venezia, in occasione del Leone alla Carriera di Jamie Lee Curtis. Dietro alla macchina da presa, come per “Halloween” del 2018, c’è David Gordon Green – che ha promesso di portare a termine il franchise il prossimo anno con “Halloween ends”. Nell’attesa, in vista anche della notte più spaventosa dell’anno, ecco dieci titoli per acquietare la voglia di brivido…