10 serie tv e film con streghe e mostri da vedere in streaming

Teresa Palmer e Matthew Goode interpretano una strega che rifugge la sua eredità e un enigmatico vampiro che si offre di aiutarla: ma streghe e vampiri non dovrebbero darsi fiducia… Precipiteranno in un conflitto col mondo delle Creature – anche perché lei, da storica, scopre che un documento tanto rimpianto non è in realtà andato perduto. La terza stagione disponibile dal 7 gennaio.

Su Now