10 spin-off di serie tv da vedere in streaming

Miniserie del Marvel Cinematic Universe che si svolge dopo gli eventi di “Avengers: Endgame” e che prepara il terreno per “Doctor Strange nel multiverso della follia”: è un omaggio in 9 episodi alle sitcom del passato, con Elizabeth Olsen nel ruolo di Wanda Maximoff e Paul Bettany in quello di Visione. 23 nomination agli Emmy Award e tre statuette, è in fase di sviluppo uno spin-off con Kathryn Hahn nei panni di Agatha Harkness.

