10 thriller erotici da vedere in streaming

Sesto lungometraggio di Jane Campion, regista fresca di Oscar per “Il potere del cane”, basato sul romanzo omonimo di Susanna Moore. Un’insegnante di Lettere frequenta locali malfamati per un progetto di scrittura: si imbatte in un presunto serial killer e viene interrogata da un detective, di cui finisce per infatuarsi. Nicole Kidman, in veste di produttrice, rifiutò il ruolo della protagonista lasciandolo a Meg Ryan.

Su Prime Video