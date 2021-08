“12 Minutes”, un mistero da risolvere per uscire da un loop temporale

12 Minutes non è un gioco perfetto, ma è di sicuro un videogame stimolante. Generalmente nei videogiochi siamo costretti a seguire un copione ferreo, mentre 12 Minutes è un esperimento su come i videogame potrebbero concedere molta più libertà al giocatore. Il divertimento non è solo capire cosa c'è dietro la serataccia del protagonista (un po’ come succedeva nel celebre film Memento), ma anche come spingere al massimo le azioni possibili – provare a nascondere la cena, o chiedere a vostra moglie di ballare appena rientrati a casa. I tre protagonisti principali hanno la voce di Daisy Ridley (la Rey dei nuovi Star Wars), James McAvoy (Atomica Bionda, Deadpool) e Willem Dafoe (Spider-Man, L'ultima tentazione di Cristo, L'ombra del vampiro e centinaia di altri film), che creano una recitazione affascinante (ovviamente in inglese, in italiano ci sono solo i sottotitoli) e che aiutano ad animare un’avventura che, come fosse una pièce teatrale, si svolge su un palcoscenico minuscolo rispetto ai soliti videogame, ma allo stesso tempo si ramifica in moltissime direzioni. Chi si lamenta di come i videogiochi siano “tutti uguali”, è servito. Da provare se avete il Gamepass, l’abbonamento di Microsoft che permette di giocare “all you can play” senza spendere un centesimo in più, o apprezzate le avventure e i thriller psicologici.

12 Minutes è disponibile per PC e console Xbox, ed è incluso come abbiamo detto nel Gamepass. Il gioco ha il parlato in inglese e i sottotitoli in italiano, ed è classificato PEGI 18+