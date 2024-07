1984, un anno magico. Con Canale 5 la tv diventa più varia e allegra

Un periodo di cambiamenti: tutte le star sono in onda, da Corrado alla Carrà, da Mike a Beppe Grillo Ivan Roncalli







Gli Anni 80 e la tv italiana: da quel momento nulla è stato più come prima. Nel 1984, esattamente 40 anni fa, stavamo guardando “Drive in”, “Pronto, Raffaella?”, “Il pranzo è servito”, “Maurizio Costanzo Show”, lo scontro del sabato sera tra “Fantastico” su Rai1 con Pippo Baudo e “Premiatissima” su Canale 5 con Johnny Dorelli. Una rivoluzione senza precedenti innescata da Silvio Berlusconi, che fa crollare il monopolio della Rai e nel 1980 lancia Canale 5, strappando a Rai1 i suoi volti simbolo: per primo, il padre nobile della tv Mike Bongiorno, seguito da Corrado, Raffaella Carrà, Sandra Mondaini e Raimondo Vianello, Loretta Goggi (protagonista del primo varietà di Canale 5, “Hello Goggi”, nel 1981). Con lo slogan: «Corri a casa in tutta fretta, c’è un Biscione che ti aspetta» la Fininvest cambia le abitudini degli italiani e crea nuovi fenomeni.

Funari, Greggio (e Veline)

“Drive in”, ideato da Antonio Ricci e in onda su Italia 1 dal 1983, segna una rottura con i varietà istituzionali, grazie a un ritmo fulminante e a una giostra di personaggi capitanati dal titolare del drive in, Gianfranco D’Angelo, e dal suo aiutante, Ezio Greggio, che cercano di approfittarsi dell’ingenuo cliente Enrico Beruschi innamorato della sexy-cassiera Carmen Russo (tra gli altri ci sono anche il paninaro Enzo Braschi, Giorgio Faletti, Zuzzurro e Gaspare, le “ragazze fast food” di Tinì Cansino). La coppia Greggio e D’Angelo nel 1988 sbarca su Canale 5 con il varietà “Odiens” (la sigla è “La notte vola” di Lorella Cuccarini) e il 7 novembre tiene a battesimo un monumento immortale: “Striscia la notizia”, inizialmente su Italia 1, con quattro Veline che scivolano dentro tubi di plexiglass. Nel 1984 su Rai1 arriva “Te lo do io il Brasile” con Beppe Grillo, su Canale 5 “Risatissima” con Milly Carlucci che dirige una girandola di comici tra cui Lino Banfi e Massimo Boldi, mentre su Rai2 esplode “Aboccaperta”, il talk incendiario di Gianfranco Funari che dà la parola alla gente sui temi del momento.

Si “accende” l’ora del pranzo

Il Biscione sposta lo scontro con la Rai anche nella fascia oraria del mezzogiorno, apparecchiando nel 1982 il quiz “Il pranzo è servito”, che sigilla l’approdo su Canale 5 di Corrado. E sarà sempre lui a condurre, nel 1986, il primo talent show della tv, “La Corrida - Dilettanti allo sbaraglio”, con le sue smorfie bonarie davanti a esibizioni improbabili, travolte dal caos di campanacci e coperchi di pentole. Nel 1983 anche Rai1 inaugura il primo show dell’ora di pranzo ed è una bomba: “Pronto, Raffaella?”, con il pubblico che accende la tv alle 12.05 e trova la Carrà in paillettes che canta e balla la sigla “Fatalità” (in un sondaggio pubblicato da Sorrisi nel 1984, è al primo posto delle trasmissioni più amate, seguita da “Uccelli di rovo” e “Domenica in”). Raffaella interagisce con il pubblico al telefono, ascoltando richieste d’aiuto o giocando a indovinare il numero di fagioli in un barattolone di vetro (ve lo state ancora chiedendo? Erano 10.944). E tra gli intervalli del programma, l’esordio di un imitatore di 19 anni: Fabio Fazio.

Scontro tra bionde

Volto emergente del momento è anche il 21enne Paolo Bonolis, che nel 1982 diventa l’idolo dei bambini grazie a “Bim Bum Bam” su Italia1 (assieme al pupazzone rosa Uan), mentre nel 1985 Pippo Baudo lancia Lorella Cuccarini a “Fantastico 6”, dopo averla notata tra le ballerine di una convention di un marchio di gelati. Qui la Cuccarini prende il posto di Heather Parisi cantando la sigla “Sugar Sugar” e dando il via al biondo scontro titanico tra i fan di Lorella e quelli di Heather (già consacrata dal programma sulle note di “Disco Bambina” e “Cicale”).

Dalle soap a coppie indimenticabili

Sono anni d’oro: nel 1985, per sfidare “Domenica in”, su Canale 5 nasce “Buona Domenica” con Maurizio Costanzo e Corrado, al cui interno debutta “Forum” condotto da Catherine Spaak. Anche Mike Bongiorno continua a mietere successi dopo l’addio alla Rai: dopo “Superflash” (1982) e “Telemike” (1987), c’è “La ruota della fortuna” (1989). Nel frattempo, gli italiani impazziscono per i telefilm come “Dallas” (oltre 16 milioni di spettatori la prima puntata su Rai1, poi il passaggio su Canale 5 lo stesso anno) e “Dynasty”. Mentra tra i protagonisti delle serie più famose di sempre ci sono loro, Sandra e Raimondo, che nel 1988 aprono al pubblico la loro “Casa Vianello”: «Che barba, che noia!» esclamava Sandra a letto, per poi scalciare con i piedi sotto le lenzuola. La tv degli Anni 80: tutto fuorché noiosa!