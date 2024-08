Dal 3 settembre in esclusiva su RaiPlay e dal 16 settembre su Rai2 Francesca Barolini, la conduttrice di “30x70 – Se dico donna”. Paolo Di Lorenzo







Settant'anni di servizio pubblico raccontati attraverso i profili di trenta donne che con il loro lavoro, davanti e dietro la telecamera, hanno lasciato un segno indelebile in Rai.

Si intitola “30x70 – Se dico donna” il programma che approda in esclusiva su RaiPlay dal 3 settembre ogni martedì con 5 nuovi episodi, e che andrà in onda a partire dal 16 settembre alle 9.55 su Rai2.

Spazio alle professioniste indimenticabili che hanno impresso un forte cambiamento al sistema radio televisivo superando le barriere costituite dagli stereotipi di genere, innovando e rompendo gli schemi, diventando un riferimento e un modello da seguire per tante spettatrici, a partire dalle più piccole.

In ogni puntata del programma, la conduttrice Francesca Barolini - fresca del successo di “70x70 – Lo sapevate che…” - racconta, avvalendosi del prezioso materiale delle Teche Rai, come le vicende personali e professionali di queste grandi protagoniste della TV si siano sviluppate parallelamente alla storia e all’evoluzione del mezzo televisivo e del costume italiano. Vi anticipiamo chi sono le protagoniste dei primi cinque episodi, disponibili in streaming su RaiPlay a partire dal 3 settembre:

Fulvia Colombo: il 3 gennaio 1954 è il momento che consegna il suo volto alla storia. Quella domenica l'annuncio che dà il via alla televisione italiana sui pochissimi schermi in bianco e nero è di Fulvia Colombo.

Anna Marchesini: attraverso le sue maschere racconta le mille sfaccettature dell'universo femminile, restituendone un ritratto sociologicamente accurato e variegato. Anna, una, tante indimenticabili Marchesini.

Enza Sampò: non c'è pubblico al quale Enza Sampò, conduttrice e giornalista, non abbia saputo parlare. È considerata la grande signora del piccolo schermo per aver condotto sempre con grande professionalità.

Carmen Lasorella: alla fine degli Anni 80 è la prima inviata Rai a seguire le crisi internazionali della fine del XX secolo. Nei reportage di Carmen Lasorella la guerra è dramma senza fine.

Franca Valeri: porta in onda e in scena le donne di un'epoca ancora divise tra i doveri di casa e i primi bagliori di indipendenza. Dallo stile di Franca Valeri nasce una nuova generazione di comiche.

Le puntate successive saranno dedicate a personalità come Raffaella Carrà, Sandra Mondaini, Mina, Rita Pavone, Delia Scala, Tilde Capomazza e Suor Paola.

Scritto da Lorenza Fruci e Luca Rea con la consulenza di Anna Bisogno, il programma è una produzione Rai Contenuti Digitali e Transmediali e Rai Teche.