5 film e serie tv su rap e hip hop

A Detroit, nel 1995, la 8 Mile Road divide la città dalla periferia, i quartieri benestanti e bianchi dalle zone, abbandonate a se stesse, dove la comunità black lotta per un'esistenza dignitosa. L'espressione creativa e il desiderio di una vita migliore passano per la musica e questo vale anche per il giovane Jimmy, che sogna di sfondare nell'hip-hop e perciò si iscrive a una gara di freestyle... Non solo il dramma biografico di Curtis Hanson si ispira alla parabola di Eminem, ma lo arruola anche come protagonista. Premio Oscar 2003 alla miglior canzone: "Lose Yourself".

