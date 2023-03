7 film e serie tv che si sono occupati di autismo (e dove vederli)

Serie tv che racconta di Shaun Murphy (Freddie Highmore), un giovane medico autistico specializzato in chirurgia presso il St. Bonaventure Hospital, a San Jose, in California. Su Rai2 da venerdì 21 aprile inizia la sesta stagione, inedita in chiaro. Le cinque stagioni precedenti sono disponibili su Netflix, Prime Video e Disney+.