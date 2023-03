7 film e serie tv con Pedro Pascal

"The last of us" ha consacrato l'attore cileno-americano: viaggio nella sua carriera attraverso i ruoli più importanti Pedro Pascal in una scena di "The Last of Us" Credit: © HBO/Sky Fiaba Di Martino







Si è conclusa il 12 marzo la prima stagione di "The last of us", serie fenomeno andata in onda in contemporanea su Sky Atlantic e l'americana HBO. La trasposizione televisiva dell'omonimo videogioco di culto - curata dall'autore della miniserie fenomeno "Chernobyl", Craig Mazin - ha riscosso un successo compatto tra fedeli del game originale, critici e spettatori che entravano per la prima volta nel mondo post-apocalittico creato da Neil Druckmann.

Lo show ha anche consacrato definitivamente un volto imprescindibile dei più importanti franchise contemporanei: Pedro Pascal, sofferto protagonista nei panni del sopravvissuto Joe, incaricato di proteggere una quattordicenne, Ellie (Bella Ramsey), la sola persona immune a un virus che ha devastato l'umanità. Se anche in voi è scoccata la scintilla per l'attore cileno naturalizzato statunitense, ecco una rosa di titoli dove ritrovarlo, in primo piano o in sorprendenti parti secondarie.

“ Il trono di spade ” - Now

” - Now “ The Mandalorian ” - Disney+

” - Disney+ “ Narcos ” - Netflix

” - Netflix “ Kingsman: Il cerchio d’oro ” - Disney+

” - Disney+ “ Wonder Woman 1984 ” - TimVision

” - TimVision “ Nella bolla ” - Netflix

” - Netflix “Il talento di Mr. C” - Now