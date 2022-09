7 film e serie tv sul mistero delle sette

Persone scomparse, sopravvissuti traumatizzati e detective sulle tracce di pericolosi ordini religiosi o satanici, tra grande e piccolo schermo Fiaba Di Martino







A inizio settembre è approdata su Netflix "Il diavolo in Ohio", miniserie crime thriller tratta dal romanzo omonimo di Daria Polatin ispirato a eventi realmente accaduti, ma l'identità delle vere protagoniste è tuttora protetta dalla sua autrice, qui anche showrunner. Ambientata ad Amon County, segue le inquietanti scoperte della psichiatra Suzanne (Emily Deschanel) che si prende cura di una ragazza (Madeleine Arthur) fuggita da una setta satanica i cui membri sono intenzionati a fargliela pagare.

Il fascino oscuro suscitato dalle storie sulle sette religiose o sataniche, vere o reimmaginate, dalla Family di Marilyn Manson in poi, non cessa di servire come risorsa stimolante per il cinema e le serie tv: abbiamo isolato 7 casi di racconti ispirati a fatti di cronaca o frutto dell'interesse per la materia di grandi registi. Alla fine, avrete più domande che risposte.

Film e serie tv sul mistero delle sette

