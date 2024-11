7 film e serie tv sulle MMA da vedere su Netflix

Datato 2011 questo action thriller diretto da Michael Jai White è il sequel di "Never Back Down - Mai arrendersi" (2008), dal quale torna però soltanto il personaggio interpretato da Evan Peters. Seguirà, terzo e ultimo, "Never Back Down - No Surrender", del 2016. Nel secondo capitolo del franchise sportivo, quattro giovani lottatori si allenano per affrontare il torneo Beatdown. Nel cast, veri atleti di arti marziali.